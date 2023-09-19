ПАО "ТГК-1" завершило I этап реконструкции Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала "Невский" (Петербург), передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии пуска турбоагрегата №6 теплоэлектроцентрали.

В ходе работ на турбоагрегате №6 заменили основное и вспомогательное оборудование, инженерные системы. Все новое оборудование было изготовлено в РФ, уточняет пресс-служба ТГК-1.

"Все оборудование, которое нами было установлено в рамках модернизации успешно прошло испытания и готово к работе под нагрузкой. (...) мы завершили работы на три месяца ранее, чем было установлено государственной программой. А это значит, что Петербург в новый отопительный сезон входит с новым, еще более надежным источником электроснабжения", — сказал в приветственном слове председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер.

Установленная электрическая мощность турбоагрегата после модернизации увеличилась со 100 до 123 МВт, тепловая — со 168 до 197 Гкал.ч.

Как ранее сообщала компания, работы по реконструкции Автовской ТЭЦ начались в 2020 году. В ходе I этапа работ уже модернизирован турбоагрегат №7, модернизация турбоагрегата N6 была начата в июле 2022 года. Всего модернизация ТЭЦ пройдет в три этапа, завершить ее планируется в 2025 году.

Ранее, в декабре 2022 года, совет директоров ТГК-1 утвердил стоимость работ по реконструкции Автовской ТЭЦ в размере 15,8 млрд рублей (без НДС).

Стоимость работ по I этапу тогда была утверждена в размере 8,3 млрд рублей. Из них стоимость модернизации турбоагрегата N7 и вспомогательного оборудования и общестанционных систем — 3,8 млрд рублей, аналогичных работ на турбоагрегате №6 — 4,5 млрд рублей.

Стоимость II этапа работ была утверждена на уровне 6,8 млрд рублей. В него войдут реконструкция открытых распределительных устройств (ОРУ) напряжением 35 кВ и 110 кВ (0,5 млрд рублей) и строительство оборотной системы технического водоснабжения (6,3 млрд рублей).

Стоимость III этапа работ, который включает в себя техническое перевооружение вспомогательного оборудования и систем станции, включая реконструкцию четырех деаэраторов подпитки тепловой сети, паропроводов с установкой растопочных бойлеров, утвердили тогда в размере 0,7 млрд рублей.

Автовская ТЭЦ — один из крупнейших энергоисточников юго-запада Санкт-Петербурга, обеспечивает тепловой и электроэнергией жителей четырех крупных районов города — более чем 1,5 млн человек, а также 36 лечебных, почти 200 детских и учебных заведений, Российскую национальную библиотеку, объекты метрополитена и железной дороги, сообщается на сайте ТГК-1.

ПАО "ТГК-1" объединяет 52 электростанции в Санкт-Петербурге, Карелии, Ленинградской и Мурманской областях. Установленная электрическая мощность — 6,9 ГВт, тепловая — 13,5 тыс. Гкал.ч. Основным акционером является ООО "Газпром энергохолдинг" (51,78%).