ООО "Челябинский завод мобильных энергоустановок и конструкций" (ЧЗМЭК) привлекает заем челябинского Фонда развития промышленности (ФРП) на сумму более 48 млн рублей для технического перевооружения, сообщила пресс-служба ФРП региона.

"Средства пойдут на покупку комплекса лазерной резки труб, листогибочного гидравлического пресса, токарного и фрезерного станков с ЧПУ, что позволит ускорить выпуск насосных станций", - говорится в сообщении.

Общий бюджет проекта оценивается в сумму более 70 млн рублей.

"Имеющееся сейчас в нашем распоряжении заготовительное оборудование малопроизводительно и уже не справляется с увеличивающимся с каждым годом объемом производства. Новые же станки помогут повысить производительность, что увеличит скорость выпуска изделий без потери качества. Ведь теперь несколько операций можно будет делать на одном станке. Также мы планируем создать девять новых рабочих мест, три из которых будут высокопроизводительными", - приводится в сообщении слова главного технолога ООО "ЧЗМЭК" Александра Наякшина.

Предоставление займа по собственной программе "Модернизация" одобрен наблюдательный совет областного ФРП, отмечает пресс-служба.

По данным ЕГРЮЛ, треть уставного капитала ЧЗМЭК принадлежит его бывшему директору Василию Борисенко, еще по трети владеют Азамат Жусупов и Виталий Кульпин. Выручка компании за 2-22 год составила 3,55 млрд рублей, чистая прибыль - 334,7 млн рублей.

"Челябинский завод мобильных энергоустановок и конструкций" производит для промышленных предприятий оборудование в блочно-модульном исполнении - станции пожаротушения, насосные станции, плавучие насосные станции, насосные станции с резервуарами вертикальными стальными, насосные станции для перекачки нефти и нефтепродуктов, компрессорные станции, газоразделительные станции, трансформаторные подстанции.