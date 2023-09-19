Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Завод мобильных энергоустановок из Челябинска направит на модернизацию более 70 млн руб - ФРП

19 сентября 2023, 17:00 334 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: interfax-russia.ru

ООО "Челябинский завод мобильных энергоустановок и конструкций" (ЧЗМЭК) привлекает заем челябинского Фонда развития промышленности (ФРП) на сумму более 48 млн рублей для технического перевооружения, сообщила пресс-служба ФРП региона.

"Средства пойдут на покупку комплекса лазерной резки труб, листогибочного гидравлического пресса, токарного и фрезерного станков с ЧПУ, что позволит ускорить выпуск насосных станций", - говорится в сообщении.

Общий бюджет проекта оценивается в сумму более 70 млн рублей.

"Имеющееся сейчас в нашем распоряжении заготовительное оборудование малопроизводительно и уже не справляется с увеличивающимся с каждым годом объемом производства. Новые же станки помогут повысить производительность, что увеличит скорость выпуска изделий без потери качества. Ведь теперь несколько операций можно будет делать на одном станке. Также мы планируем создать девять новых рабочих мест, три из которых будут высокопроизводительными", - приводится в сообщении слова главного технолога ООО "ЧЗМЭК" Александра Наякшина.

Предоставление займа по собственной программе "Модернизация" одобрен наблюдательный совет областного ФРП, отмечает пресс-служба.

По данным ЕГРЮЛ, треть уставного капитала ЧЗМЭК принадлежит его бывшему директору Василию Борисенко, еще по трети владеют Азамат Жусупов и Виталий Кульпин. Выручка компании за 2-22 год составила 3,55 млрд рублей, чистая прибыль - 334,7 млн рублей.

"Челябинский завод мобильных энергоустановок и конструкций" производит для промышленных предприятий оборудование в блочно-модульном исполнении - станции пожаротушения, насосные станции, плавучие насосные станции, насосные станции с резервуарами вертикальными стальными, насосные станции для перекачки нефти и нефтепродуктов, компрессорные станции, газоразделительные станции, трансформаторные подстанции.

Обсудить на форуме
Метки: ФРП, МОДЕРНИЗАЦИЯ, ЧЗМЭК
Отрасль: Машиностроение 

Подпишитесь на бесплатный еженедельный журнал RusCable Insider
Уже больше 3000+ подписчиков с нами! Главные новости и дайджест за неделю в удобном формате!

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
Другие новости сюжета:
19.09.2023
В России создали программный комплекс для обнаружения дефектов солнечных ячеек с помощью ИИ
29.08.2023
Ученые МГУ создали блок-сополимеры для носимой электроники
26.07.2023
RusCable Insider #321 - LAPP на слете электриков, обновления Режкабеля, полимеры Genesis в оптике и монтаж по-саратовски!
19.09.2023
В Хабаровском крае резидент СПВ увеличивает мощности морского транспортного терминала до 40 млн тонн в год
19.09.2023
"Ростелеком" в Горном Алтае подключил мобильную связь в четырех селах
Другие новости рубрики Инвестиции
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно