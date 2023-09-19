Особенности формирования инвестиционных программ субъектами электроэнергетики в 2023-2024 годах станут ключевыми темами практического семинара, который организует Российское энергетическое агентство Минэнерго России 28 сентября.

В рамках семинара будут освещены вопросы, связанные с содержанием, реализацией, формированием и обоснованием инвестиционных программ субъектами электроэнергетики, упрощением процедуры утверждения инвестиционных программ, сокращением сроков и этапов рассмотрения проектов инвестиционных программ. Также будут даны разъяснения относительно порядка корректировки и согласования инвестиционных программ с учетом неисполнения мероприятий за 2022-2023 годы, изменений в процедуру утверждения и контроля инвестиционных программ, оптимизации затрат в инвестиционных программах, критериев и практик оценки программ органами регулирования на этапе утверждения, нового порядка утверждения титулов инвестиционных программ и условий переноса мероприятий инвестиционного планирования на будущие периоды.

Мероприятие, рассчитанное на сотрудников электросетевых компаний, смежных организаций, компаний ТЭК, представителей органов власти, будет проходить на платформе TrueConf. Приобретение дополнительного программного обеспечения не требуется – слушателям будет выслана ссылка на онлайн семинар и подробная инструкция по подключению.

По окончании семинара выдается сертификат РЭА Минэнерго России, методические материалы и видео запись мероприятия.

Заявки принимаются на электронную почту: PavlovSY@rosenergo.gov.ru.

Контактное лицо: Павлов Сергей Юрьевич, телефон: 8 (495) 789-92-92 (доб. 20-66, 23-25).