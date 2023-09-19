«Россети Ленэнерго» улучшают показатели надежности электросетевого комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области: по средней продолжительности (SAIDI) и частоте (SAIFI) прекращения подачи электроэнергии.

За восемь месяцев 2023 года нормативные значения индексов, установленные региональной энергетической комиссией, улучшены компанией по Санкт-Петербургу в части SAIDI на 13%, SAIFI – 11%, по Ленинградской области на 64% и 36% соответственно.

Показатели SAIDI (средняя продолжительность перерывов электроснабжения на одного потребителя в год или отношение общей продолжительности длительных ежегодных перерывов в работе системы к общему количеству потребителей) и SAIFI (среднее количество длительных перерывов электроснабжения на одного потребителя в год или отношение количества ежегодных перерывов в работе системы к общему количеству потребителей) – международные индексы надежности IEEE (Институт инженеров по электротехнике и радиоэлектронике).