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"Россети Ленэнерго" повысили надежность электроснабжения потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области

19 сентября 2023, 18:00 370 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Ленэнерго

«Россети Ленэнерго» улучшают показатели надежности электросетевого комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области: по средней продолжительности (SAIDI) и частоте (SAIFI) прекращения подачи электроэнергии.

За восемь месяцев 2023 года нормативные значения индексов, установленные региональной энергетической комиссией, улучшены компанией по Санкт-Петербургу в части SAIDI на 13%, SAIFI – 11%, по Ленинградской области на 64% и 36% соответственно.

Показатели SAIDI (средняя продолжительность перерывов электроснабжения на одного потребителя в год или отношение общей продолжительности длительных ежегодных перерывов в работе системы к общему количеству потребителей) и SAIFI (среднее количество длительных перерывов электроснабжения на одного потребителя в год или отношение количества ежегодных перерывов в работе системы к общему количеству потребителей) – международные индексы надежности IEEE (Институт инженеров по электротехнике и радиоэлектронике).

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Метки: РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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