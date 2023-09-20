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Энергетики обеспечили надежность электроснабжения водозаборного узла в Речицах

20 сентября 2023, 18:00 300 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Министерство энергетики Московской области
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Фото: minenergo.mosreg.ru

Фото: minenergo.mosreg.ru

Специалисты «Мособлэнерго» обеспечили надежность электроснабжения водозаборного узла в с. Речицы. В рамках реализации программы капитального ремонта силами энергетиков отремонтировано 700 м воздушной линии электропередачи на улице Совхозной.

В начале сентября энергетики заменили 21 опору на ВЛ-0,4 кВ и на всей протяженности участка смонтировали самонесущий изолированный провод вместо неизолированного провода. Данные работы обеспечили надежную и качественную подачу электроэнергии на социально значимый объект коммунального хозяйства, обеспечивающий водоснабжение потребителей населенного пункта.

Всего во втором полугодии 2023 года специалистами «Мособлэнерго» запланирован капитальный ремонт на 34,6 км воздушных и кабельных линиях электропередачи, а также в 17 трансформаторных подстанциях в Раменском городском округе.

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Метки: МОСОБЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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