Специалисты «Мособлэнерго» обеспечили надежность электроснабжения водозаборного узла в с. Речицы. В рамках реализации программы капитального ремонта силами энергетиков отремонтировано 700 м воздушной линии электропередачи на улице Совхозной.

В начале сентября энергетики заменили 21 опору на ВЛ-0,4 кВ и на всей протяженности участка смонтировали самонесущий изолированный провод вместо неизолированного провода. Данные работы обеспечили надежную и качественную подачу электроэнергии на социально значимый объект коммунального хозяйства, обеспечивающий водоснабжение потребителей населенного пункта.

Всего во втором полугодии 2023 года специалистами «Мособлэнерго» запланирован капитальный ремонт на 34,6 км воздушных и кабельных линиях электропередачи, а также в 17 трансформаторных подстанциях в Раменском городском округе.