Специалисты компании «Россети Московский регион» завершили реконструкцию воздушной линии 10 кВ в деревне Овсянниково, заменив более 9 км провода на самонесущий изолированный СИП-3. Увеличение пропускной способности ЛЭП повысит надежность и качество электроснабжения потребителей.

К началу осенне-зимнего периода 2023–2024 г.г. в распределительных сетях Солнечногорска отремонтируют 34 трансформаторные подстанции и почти 7 км кабельных линий 0,4 – 500 кВ, заменят более 20 км провода на самонесущий изолированный провод на воздушных линиях 0,4-20 кВ и 259 опор ЛЭП вместо выслуживших свой срок. Энергетики расчистят от древесно-кустарниковой растительности более 17 км трасс воздушных линий.

Результатом модернизации распредсетей станет повышение надежности электроснабжения более 30 тысяч жителей городского округа Солнечногорск.

Своевременному и качественному выполнению ремонтной программы компания «Россети Московский регион» уделяет особое внимание. Она направлена на обеспечение безопасной эксплуатации электросетевого хозяйства, надежное и качественное электроснабжение потребителей.