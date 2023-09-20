5-6 октября в Санкт-Петербурге на площадке Президентской библиотеки состоится XI Международный форум «Антиконтрафакт-2023».

Основными векторами деловой программы станут развитие цифровой маркировки на территории стран ЕАЭС, обмен опытом по внедрению такой системы в различных товарных группах, ее эффективность и возможности дальнейшего развития.

«Борьба с контрафактом требует совместных усилий со стороны органов власти, правоохранительных органов, производителей и общественности. Это позволит защитить права потребителей, поддержать легальных производителей и обеспечить безопасность и качество продукции на рынках Евразийского пространства. Уверена, что Форум даст участникам эффективные механизмы и технические решения для дальнейшей совместной работы по предотвращению распространения контрафакта и будет способствовать созданию условий для честной конкуренции»,

- отметила заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Екатерина Приезжева.

Фокус стартового дня – защита прав потребителей и информирование населения и бизнеса о практиках борьбы с контрафактной продукцией. Среди тем: единый подход к регулированию рынков, синхронизация и обмен данными национальных систем как способ упрощения трансграничного взаимодействия, контрафакт в сети, мониторинг и оценка ситуации в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции, цифровые решения контрольно-надзорных органов стран ЕАЭС, противодействие нелегальному обороту табака, защита наших детей от контрафактных игрушек, подделка пищевых продуктов.

Второй день Форума будет посвящен новым формам взаимодействия по вопросам борьбы с нелегальной продукцией в промышленном секторе (легкой промышленности, производстве строительных материалов, др.). В ходе сессий эксперты обсудят риски, которые несут покупатели подделок, меры повышения уровня контроля за контрафактным и фальсифицированным алкоголем.

6 октября, при содействии Росмолодежи, пройдет Пятый Международный молодежный форум «Антиконтрафакт-М», где начинающие специалисты отрасли озвучат свой взгляд на проблему незаконного оборота промышленной продукции.

Также на полях Форума состоится 20-е юбилейное заседание Консультативного совета по защите прав потребителей государств – участников СНГ и расширенное заседание ТК 124 «Средства и методы противодействия фальсификату и контрафакту».

Более подробно с программой XI Международного форума «Антиконтрафакт-2023» можно ознакомиться на официальном сайте мероприятия.