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"Россети Кубань" повысила надежность электроснабжения пригорода Анапы

20 сентября 2023, 16:15 335 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Кубань
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Специалисты Юго-Западного филиала компании «Россети Кубань» выполнили ремонт энергообъектов в пригороде Анапы для повышения надежности электроснабжения четырех тысяч потребителей хутора Бужор и села Гай-Кодзор. Обновленная линия электропередачи (ЛЭП) 10 кВ общей протяженностью 12 км позволит перераспределить часть нагрузок с существующих ЛЭП.

Энергетики заменили неизолированный провод на самонесущий изолированный (СИП) большего сечения. СИП обладает высокой износостойкостью и обеспечивает надежность электроснабжения при неблагоприятных погодных условиях и высоких ветровых нагрузках, что важно в связи с природно-климатическими условиями анапского энергорайона. Также на ЛЭП провели замену 118 опор и 516 изоляторов.  

Кроме того, специалисты расчистили порядка 0,5 га трасс в охранных зонах ЛЭП для минимизации рисков возникновения технологических нарушений из-за падения веток и деревьев на провода при ветровых нагрузках.

Юго-Западный филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией пять муниципальных образований Краснодарского края: Абинский, Крымский районы, города-курорты Анапа, Геленджик, а также город-герой Новороссийск. Площадь обслуживания Юго-Западных электрических сетей составляет порядка 5,3 тыс. кв. км с численностью населения около 900 тыс. человек. Юго-Западные электрические сети – это 78 трансформаторных подстанция напряжением 35-110кВ, а также линии электропередачи общей протяженностью более 6,5 тыс. км.

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Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 

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