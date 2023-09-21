«Россети Тюмень» завершили плановый ремонт высоковольтной подстанции «Звездная» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Центр питания обеспечивает электроэнергией около 38 тысяч жителей города Нефтеюганска и Усть-Балыкское месторождение углеводородов, разработку которого ведет «Роснефть». Стоимость работ составила порядка 1 млн рублей.

На подстанции энергетики выполнили ремонт двух силовых трансформаторов. В рамках плановых мероприятий проведено техническое обслуживание 11 элегазовых выключателей, 8 разъединителей, а также высоковольтных вводов и контактных соединений. Кроме того, специалисты заменили 6 фарфоровых проходных изоляторов на современные полимерные, отличающиеся высокими показателями термостойкости, механической прочности и защиты от перенапряжений. Завершающим этапом работ стали высоковольтные испытания подстанционного оборудования с применением передвижной электролаборатории.

Ремонт подстанции 110 кВ «Звездная» выполнен в рамках производственной программы «Россети Тюмень», которая направлена на подготовку электросетевого комплекса ХМАО-Югры к предстоящему отопительному сезону. Всего в 2023 году на техническое обслуживание энергообъектов в главном нефтедобывающем регионе России компания направит порядка 2,1 млрд рублей.