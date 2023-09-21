ООО «ТА-Информационные Технологии» («ТА-ИТ») инвестирует 2 млрд рублей в производство телеком-оборудования в Иннополисе. Об этом гендиректор компании Ардашер Борзов сообщил «БИЗНЕС Online» на полях форума Kazan Digital Week.

Это совместное российско-китайское предприятие, 51% капитала которого принадлежит совладельцу ГК «ТАИФ» Рустему Сультееву и его супруге Лидии Сультеевой через финансовую компанию «Прогресс». Еще 40% оформлено на пекинскую научно-техническую компанию «Вэйдэсыда» (Китай), а еще 9% — на ООО «Ки-Ро Торговый Дом».

По словам Борзова, площадь производства в «Иннопарке» составит 5 тыс. кв. метров. «Мы будем собирать все виды коммутаторов, мощность — 100 тысяч единиц в год. В дальнейшем планируем производить Wi-Fi-роутеры, лидары для беспилотников и так далее — расширение зависит от рынка», — заверил Борзов, уточнив, что одна из задач — попадание в реестр российских поставщиков оборудования минпромторга РФ.

Компания будет развиваться в технопарке высоких технологий «ИнноПарк». По словам Борзова, линейка производственного оборудования уже заказана, ее монтаж должен начаться в октябре. Первую партию продукции компания может выпустить уже в этом году.