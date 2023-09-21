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Средне-Невский судостроительный завод увеличит производственную мощность на 30%

21 сентября 2023, 16:45 384 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ТАСС

Средне-Невский судостроительный завод (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) планирует увеличить производственную мощность на 30% к 2026 году. Об этом корреспонденту ТАСС на стенде информагентства семнадцатой Международной выставки и конференции по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов, освоению океана и шельфа "Нева-2023" рассказал генеральный директор АО "СНСЗ" Владимир Середохо.

"У нас есть инвестиционная программа на ближайшие три года - к 2026 году мы увеличим нашу производительную мощность минимум на 30%", - сказал Владимир Середохо.

Он также отметил, что все необходимые объемы инвестиций предприятие получит примерно через год. Причем часть этих денег по плану обеспечит государство, так как оно напрямую заинтересовано в развитии морской техники.

"Для полноценного планового развития предприятия нужно вложить порядка 3 млрд рублей", - добавил Середохо.

О заводе

Средне-Невский судостроительный завод - лидер композитного судостроения в России и единственное в стране предприятие, освоившее строительство кораблей и судов из четырех видов материалов: композитные материалы, судостроительная, маломагнитная сталь, алюминиево-магниевые сплавы. За более чем 100 лет работы заводом построено более 600 кораблей и судов, из них более 200 единиц - это морские и рейдовые тральщики различных проектов.

Основанная в 1991 году выставка "Нева" является крупнейшей гражданской судостроительной выставкой в Восточной Европе и на постсоветском пространстве, входит в десятку крупнейших мировых выставок. ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.

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Метки: СУДОСТРОЕНИЕ, ИНВЕСТПРОЕКТ, СНСЗ
Отрасль: Строительство Машиностроение 

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