Инвестиционные проекты по строительству четырех гостиничных комплексов на 2,2 тыс. номеров построят на территории особой экономической зоны "Солнечная долина" в Кисловодске. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

"В Ставропольском крае планируют создать особую экономическую зону "Солнечная долина". Соответствующий проект постановления разработан Минэкономразвития России. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. <...> На территории туристической ОЭЗ в Кисловодске планируют построить четыре гостиничных комплекса на более 2,2 тыс. номеров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уже определены якорные резиденты, которые планируют реализовать на территории ОЭЗ инвестиционные проекты на 29 млрд рублей. В их числе - строительство всесезонного семейного бальнеологического курорта, санаторного курортного комплекса 5 звезд, а также двух гостиничных комплексов. Инвесторами планируется создать более 1,7 тыс. рабочих мест.

"Создание новой ОЭЗ на Северном Кавказе будет направлено на формирование в Кавказских Минеральных Водах современного туристического кластера с медицинским центром международного уровня, благодаря эффективному использованию природных лечебных ресурсов региона и его рекреационного потенциала. Для КМВ - это важное направление, которое повлияет на социально-экономическое развитие региона, привлечет новые инвестиции и создаст новые рабочие места на рынке труда", - отметил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков, слова которого приводятся в сообщении.

По данным пресс-службы, для привлечения профессиональных кадров в сфере гостеприимства и медицинского туризма будут привлекаться выпускники Северо-Кавказского федерального университета, Ставропольского государственного аграрного университета, Кисловодского медицинского колледжа, Межрегионального медицинского колледжа и других профильных учреждений.