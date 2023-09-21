В Подмосковье откроют новый завод с помощью промипотеки

Кабельное производство запустят в Московской области при поддержке госпрограммы «Промышленная ипотека». Очередной льготный кредит в рамках программы был выдан компании ООО «Белтелекабель». Инвестор из Белоруссии реализовывает проект на территории городского округа Воскресенск.

«Общий объем инвестиций в запуск кабельного производства компании ООО «Белтелекабель» составит 800 млн рублей. 50% от этой суммы инвестор получил по программе «Промышленная ипотека». Ввод объекта в эксплуатацию состоится уже в первой половине 2024 года. На предприятии планируется создать 140 новых рабочих мест», - рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Первая очередь площадей завода по переработке медного проводника, алюминия и оптического кабеля составит 5,5 тыс. кв.м. На предприятии будут выпускать силовой кабель, волоконно-оптический кабель, телефонный кабель, а также кабели сигнализации и блокировки, используемых в системах автоматики железных дорог.

Программа «Промышленная ипотека» инициирована Губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Инициатива Подмосковья была поддержана Правительством РФ и в конце 2022 года программу запустили на федеральном уровне. В этом году механизм «Промипотеки» был доработан – льготный заем теперь можно получить на строительство, модернизацию и реконструкцию производственных площадей. Именно расширение программы позволило ООО «Белтелекабель» получить льготный заем для реализации своего инвестпроекта.

В рамках «Промышленной ипотеки» сегодня предпринимателям доступен кредит по ставке 3-5% годовых для приобретения готового промышленного помещения под запуск или расширение производства. Максимальная сумма займа под эти цели – 500 млн рублей.