Конференция "Москабельмет" в Красноярске: собрали всю Россию

Конференция «Алюминиевые инновации в наружном освещении. Сибирь – 2023» — самое масштабное мероприятие постпандемийного периода, организованное ГК «Москабельмет». В нем приняли участие более 100 региональных горсветов, а также производители продукции для наружного освещения и архитектурной подсветки зданий и парковых территорий со всей России.

Решения для комфортных городов

14 и 15 сентября в Красноярске «Москабельмет» совместно с Ассоциацией Наружного Освещения и Алюминиевой Ассоциацией провел конференцию, посвященную перспективным решениям для наружного освещения и благоустройства городской среды.

На ней обсудили не только сами решения, но и их интеграцию с экосистемой «умного города», а главное — преимущества применения кабельно-проводниковой продукции из алюминиевых сплавов 8ххх серии в уличном освещении, при создании временных сетей, на городских и промышленных объектах.

Материал будущего

Ключевым докладом встречи стало выступление генерального директора «Москабельмет» Павла Морякова, который в этом году получил награду «За существенный вклад в развитие производства кабельной продукции с алюминиевым сплавом 8ххх серии и активное продвижение на рынках России и СНГ». Он рассказал о передовых кабельных решениях с алюминием и алюминиевыми сплавами, о преимуществах и перспективах их применения в городской инфраструктуре, а также о марках кабеля, которые позволяют реально экономить.

Руководитель «Москабельмет» напомнил, что Моссвет и Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы дали разрешение на применение силовых кабелей с жилами из алюминиевого сплава наравне с медными. Уже это, по словам Павла Морякова, можно считать большим прорывом, но работу в данном направлении необходимо продолжать:

«Нужно продвигать кабели с алюминием, чтобы больше построить, больше ввести в эксплуатацию домов, парков, предприятий. Алюминий и алюминиевые сплавы позволяют сэкономить на проектах и, соответственно, сохранить эту стоимость на протяжении всей реализации проекта. Давайте использовать этот прекрасный материал, потому что за ним будущее!»

Сейчас на стадии подписания аналогичные разрешения и в других городах России. Это значит, что «Москабельмет» выбрал правильную стратегию и работа в алюминиевом направлении, которую компания проводит, действительно эффективна.

Большая командная работа

За помощь в организации конференции «Алюминиевые инновации в наружном освещении. Сибирь – 2023» на высоком уровне, а также за постоянную всестороннюю поддержку и комфортное сотрудничество «Москабельмет» выражает благодарность Алюминиевой Ассоциации и Ассоциации Наружного Освещения.

За гостеприимство и организацию промышленной экскурсии на производство экструзионной̆ продукции и опор освещения Группа компаний благодарит Красноярский металлургический завод (ООО «КраМЗ»). Посещение предприятия, которое, специализируется на переработке алюминия и алюминиевых сплавов, было частью программы конференции.

Отдельная признательность выражается представителям горсветов и профильных компаний, приехавших для участия в конференции из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Архангельска, Омска, Нижнего Новгорода, Улан-Удэ и других городов со всей страны.

Сильно, ярко, масштабно

Конференция «Алюминиевые инновации в наружном освещении. Сибирь – 2023» стала самым масштабным с начала пандемии деловым мероприятием, организованным ГК «Москабельмет». Она собрала на одной площадке представителей более сотни региональных горсветов, а также руководителей крупных компаний, таких как ООО «МГК "Световые Технологии"», ООО «ФОС ГРУПП», ООО «НПО "Апротех"», АО «Гражданпроект» и др. Событие широко освещалось в СМИ: публикации вышли в региональных и отраслевых изданиях: ИА «Пресс-лайн», «Современное машиностроение», «Аргументы и Факты», «Сибирское агентство новостей», RusCable.ru, «Новости энергетики», «Вести в электроэнергетике», Elec.ru и др.