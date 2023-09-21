21 сентября в Обнинске открылся Международный молодежный ядерный форум Obninsk NEW, организованный при поддержке Госкорпорации «Росатом». На площадке собрались более 500 экспертов, молодых ученых и специалистов из более чем 70 стран. Они обсудят глобальные вызовы, стоящие перед отраслью на пути создания будущего, основанного на принципах устойчивого развития, а также - перспективы развития ядерной и смежных наук, создание новой системы подготовки и управления карьерой отраслевых специалистов.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин в приветствии к участникам форума обратил внимание на то, что «именно от молодежи зависит будущее мировой атомной промышленности». Он отметил, что в настоящее время в Обнинске начинается активная работа по созданию Международного научно-образовательного центра атомных и смежных технологий «Обнинск Тех».

«Уверен, что он станет ведущим кластером и точкой притяжения для одаренной молодежи со всего мира. Поможет осуществлять подготовку специалистов высокого класса, востребованных в отраслях экономики, и позволит обеспечить технологический суверенитет России в области новых научных ядерных разработок», — подчеркнул М. Мишустин.

В своем обращении к участникам форума генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев пояснил, что «так как атомная промышленность выросла из науки, то для ее дальнейшего развития и создания устойчивого будущего, крайне важны тщательно подготовленные специалисты».

«При поддержке Президента России мы создаем глобальный кластер ядерного образования. И именно молодежь должна определять, каким должно быть образование завтрашнего и послезавтрашнего дня. Наше дело – помочь молодежи в этой работе. Именно поэтому сегодня мы вместе с НИЯУ МИФИ – лидером Консорциума опорных вузов Росатома – создаем в Обнинске уникальную международную научно-образовательную площадку, которая будет готовить специалистов для атомных проектов будущего», - сказал он.

Также глава Росатома выразил уверенность в том, что создание и развитие центра международного ядерного образования «Обнинск Тех» с участием всех заинтересованных сторон из стран-партнеров позволит нашей стране в горизонте 2030 года занять не менее 20% мирового рынка ядерного и смежного образования.

В пленарной сессии «Сильное образование как фундамент устойчивого развития мира» приняли участие заместитель генерального директора МАГАТЭ Михаил Чудаков, президент Всемирной ядерной ассоциации Сама Бильбао-и-Леон, руководитель Агентства по атомной энергии Боливии Ортенсия Хименес Ривера, глава Ассоциации атомной промышленности Турции Аликаан Чифтчи, ректор Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» Владимир Шевченко и другие.

«Атомная энергетика является неотъемлемой частью экологически чистого энергобаланса будущего, а также -- символом декарбонизации. Она крайне необходима для защиты окружающей среды и улучшения качества жизни. Во всем мире у людей должен быть доступ к чистой энергии. Образование -- ключевой компонент, способствующий формированию прочной основы для понимания важности ядерных технологий», - заявила генеральный директор Всемирной ядерной ассоциации Сама Бильбао-и-Леон.

В рамках форума пройдут научные чтения, где прозвучат доклады о результатах новейших исследований в области ядерной физики, Молодежная научно-техническая конференция имени Е.П. Славского, лаборатория инноваций, а также образовательные, спортивные и культурные мероприятия.

Форум продолжит свою работу до 23 сентября.