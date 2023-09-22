Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал многофункциональный комплекс мониторинга метеорологической и ледовой обстановки. Система позволит получать детальную информацию о погоде по любому запрашиваемому району местности, а также обеспечит данными суда в Арктике при отсутствии связи с сушей. Все необходимые испытания планируется провести до конца 2024 года.

Разработанный НИИ Телевидения (входит в холдинг «Росэлектроника») аппаратно-программный комплекс приема, обработки и ретрансляции космической гидрометеорологической информации может поставляться в наземном и морском исполнении. Он способен работать в экстремальных условиях арктических регионов при температуре окружающего воздуха до -60 °C и скорости ветра до 50 м/с. Комплекс принимает и обрабатывает информацию о типе и количестве облачности, интенсивности осадков, температуре поверхности. Полученные данные отображаются на мониторе рабочей станции.

Решение легко интегрируется в существующую сетевую инфраструктуру пользователя, а также поддерживает подключение спутниковых телекоммуникационных модулей для обеспечения широкополосного доступа к сети Интернет через космические аппараты российских операторов связи.

«Наш комплекс по функциональности не уступает существующим системам приема гидрометеорологической информации, в том числе иностранным. Применение современных радиочастотных узлов и прогрессивного программного обеспечения позволило серьезно уменьшить габариты аппаратуры, а также снизить ее стоимость при сохранении функционала профессиональных станций. Некоторые компоненты комплекса уже продемонстрировали свою эффективность в рамках учений МЧС России и получили положительные отзывы. До конца 2024 года НИИ Телевидения планирует провести все необходимые испытания и начать поставки первым заказчикам», – отметил временный генеральный директор НИИ Телевидения Алексей Никитин.

Оборудование обеспечивает совмещенный прием информации от спутников дистанционного зондирования Земли одной антенной сразу в двух диапазонах частот: сантиметровом и дециметровом. Это исключает необходимость строительства отдельных станций и сокращает издержки на обслуживание дополнительной аппаратуры.

Инженерные решения, использованные при создании комплекса, обеспечат работу не только с существующими, но и с перспективными метеоспутниками. Запрос метеоинформации возможен не только в пределах региона, но и по координатам отдельного района, что повышает точность данных в сложной климатической обстановке.