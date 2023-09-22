На Майнской ГЭС завершена замена силовых трансформаторов

На Майнской ГЭС в рамках программы комплексной модернизации (ПКМ) гидроэлектростанций РусГидро завершена замена всех блочных силовых трансформаторов. Новое оборудование изготовлено в России и отвечает всем современным требованиям по эффективности и надежности работы.

Ранее установленные на станции трансформаторы были введены эксплуатацию более 30 лет назад. Их нормативный срок службы истек, в связи с чем было принято решение о замене оборудования. Новые трансформаторы Майнской ГЭС отечественного производства оборудованы современными системами мониторинга и безопасности. В течение 2021-2023 гг. их замена производилась поэтапно – по трансформатору в год.

Ввод новых трансформаторов в работу синхронизирован с процессом полной замены гидроагрегатов станции, также выработавших нормативный срок службы. Уже заменены два из трех гидроагрегатов, последний планируется заменить в 2023 году.

Обновление Майнской ГЭС не ограничивается гидроагрегатами и трансформаторами. Уже заменено устаревшее оборудование распределительного устройства на современное КРУЭ 220 кВ, генераторные выключатели и электрические защиты. К моменту завершения работ на станции также будут введены в эксплуатацию маслохозяйство, электрооборудование собственных нужд, выполнены отделочные работы в машинном зале ГЭС.

Майнская ГЭС расположена на реке Енисей в Хакасии, ниже крупнейшей электростанции России – Саяно-Шушенской ГЭС – и выполняет функции ее контррегулятора. Водохранилище Майнской ГЭС регулирует колебания уровня воды, которые возникают при смене режимов Саяно-Шушенской ГЭС. Таким образом, самая мощная ГЭС России может без последствий для водопользователей ниже по течению изменять свою мощность в соответствии с потребностями энергосистемы. Установленная мощность Майнской ГЭС – 321 МВт. Всего с момента ввода в эксплуатацию Майнская ГЭС выработала более 48 млрд кВт.ч возобновляемой электроэнергии.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность – ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

За 11 лет действия ПКМ прирост установленной мощности гидроэлектростанций РусГидро составил 580 МВт, что можно сравнить с появлением в составе энергохолдинга еще одной большой ГЭС. За это время были заменены или модернизированы 134 гидротурбины, 122 генератора, 95 силовых трансформаторов, а также более 10 тысяч единиц вспомогательного оборудования.