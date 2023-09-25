Филиал ПАО «Россети» - МЭС Северо-Запада приступил к оснащению подстанции 400 кВ «Выборгская» в Ленинградской области микропроцессорными устройствами релейной защиты и автоматики (РЗА), взамен выработавших свой ресурс микроэлектронных аналогов.

Энергетики проводят пуско-наладочные работы для четырех, вновь смонтированных современных шкафов микропроцессорных устройств РЗА линии электропередачи 330 кВ «Северо-Западная ТЭЦ – Выборгская». Реализация мероприятий позволит выполнить требование Минэнерго России по обеспечению однофазного автоматического повторного включения ВЛ 330 кВ «Северо-Западная ТЭЦ – Выборгская», которая обеспечивает выдачу мощности Северо-Западной ТЭЦ, а также электроснабжение жителей Карельского перешейка и объектов портовой инфраструктуры.

По сравнению с микроэлектронными устройствами релейной защиты, новые микропроцессорные устройства РЗА более надежны в эксплуатации, отличаются быстродействием, чувствительностью к минимальным значениям аварийных параметров. Благодаря встроенным функциям самодиагностики обеспечивают высокий уровень мониторинга состояния устройства РЗА и осциллографирование аварийных событий.