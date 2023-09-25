Во Владивостоке соберутся поставщики атомной отрасли России

11 октября 2023 года во Владивостоке состоится традиционный региональный форум поставщиков атомной отрасли «АТОМЕКС Регион - 2023». Мероприятие организовано Горнорудным дивизионом Госкорпорации «Росатом» при поддержке Правительства Приморского края.

Основная цель проведения форума – развитие конкурентной среды, привлечение большего количества поставщиков, обеспечение информационной открытости и прозрачности закупочной деятельности предприятий Росатома, работающих в регионе. На форум приглашены не только действующие, но и потенциальные поставщики, которые смогут ознакомиться с особенностями системы организации закупок в Росатоме. Предусмотрена широкая деловая программа, в рамках которой участники обсудят проблемы, с которыми сталкиваются в процессе проведения закупок, возможности взаимодействия и сотрудничества. Будет представлена информация о ключевых потребностях в товарах, работах и услугах предприятий Горнорудного дивизиона (ПАО «ППГХО им. Славского», АО «Эльконский ГМК», АО «Хиагда», АО «Далур», АО «РУСБУРМАШ»).

«Принять участие в форуме сможет бесплатно любой желающий. Наша задача - расширять круг участников закупочной деятельности в атомной отрасли, привлекать предприятия малого бизнеса, обеспечивая им понятные процедуры и прозрачные условия работы с нашими компаниями», - прокомментировал директор по закупкам АО «Атомредметзолото» Алексей Шичков.

Источник: Управление по корпоративным коммуникациям АО «Атомредметзолото»