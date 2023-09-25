По словам Алихана Смаилова, международная промышленная выставка также позволит "укрепить уже имеющиеся деловые связи и внести значительный вклад в развитие экономик"

Открывшаяся в Астане международная промышленная выставка ИННОПРОМ. КАЗАХСТАН позволит странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) наладить новые пути сотрудничества. Об этом заявил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.

"Уверен, что это масштабное мероприятие откроет новые пути сотрудничества, позволит укрепить уже имеющиеся деловые связи, а также внести значительный вклад в развитие наших экономик", - сказал он в ходе пленарной сессии "Промышленные стратегии нового времени".

В мероприятии также принимают участие главы правительств России, Белоруссии и Киргизии.



Планируется, что выставку ИННОПРОМ. КАЗАХСТАН, которая впервые проходит в республике, в течение трех дней посетят около 10 тыс. человек из 20 стран. Участники обсудят вопросы установления тесных связей со странами Евразийского экономического союза и повышения инвестиционной привлекательности Казахстана. Выставка с участием экспозиций компаний из Казахстана, а также крупнейших компаний из государств ЕАЭС занимает более 12 тыс. кв. м. Здесь располагаются тематические разделы, посвященные авиационному, транспортному и энергетическому машиностроению, станкостроению, химической промышленности и металлургии.