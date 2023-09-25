Группа «Россети» подключила к сетям центр питания обогатительной фабрики «Талдинская». Предприятие получило 32 МВт мощности, необходимой для производства порядка 6 млн тонн угольной продукции в год.

Энергетики реконструировали действующий транзит 220 кВ, который связывает крупнейшие сетевые объекты юга Кемеровской области – подстанции сверхвысокого напряжения 500 кВ «Кузбасская» и «Новокузнецкая» (суммарная мощность – 2 403 МВА). Усилены опоры ЛЭП для подключения центра питания потребителя.

Новую обогатительную фабрику строит «Талдинская горная компания» в Прокопьевском районе Кемеровской области. Проект предусматривает добычу угля на шахтах «Кыргайская» и «Талдинская Южная», его переработку и сбыт в России и за рубежом. В результате повысится надежность электроснабжения и безопасность угольных предприятий, а также снизится себестоимость добычи угля.

Угольная промышленность играет ключевую роль в экономике Кемеровской области. Сегодня в отрасли и смежных секторах задействованы около трети трудящихся в регионе. В ближайшие три года планируется ввод еще 10 объектов, на которых будет создано более 3 тыс. рабочих мест. Для обеспечения новых производств необходимой мощностью Группа «Россети» развивает и модернизирует сетевую инфраструктуру. В числе недавних проектов: обновление магистральных подстанций 500 кВ «Новокузнецкая» и «Ново-Анжерская», строительство объектов распределительного комплекса.