Сегодня, 25 сентября, в Астане открылась международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Казахстан». Выставка проводится в Казахстане впервые. На 12 тысячах квадратных метров международного выставочного центра EXPO представлены экспозиции по самым разным отраслям промышленности: машиностроение и металлургия, энергетика и химия, информационные технологии и связь. Две трети общей площади занимают компании Казахстана и России. Свои инновационные разработки привезли более 200 ключевых предприятий из государств Евразийского экономического союза. Есть гости из Турции, Пакистана, Ирана и Азербайджана.

Активные встречи и переговоры проходят на стенде Made in Russia в рамках деловой миссии, организованной «Российским экспортным центром». Оператор экспозиции Made in Russia – АО «Экспоцентр». В работе деловой миссии принимают участие 18 российских предприятий-экспортеров и более 100 компаний из Казахстана, Киргизии, Белоруссии, Узбекистана и других стран, заинтересованных в сотрудничестве и совместных проектах. Всего за весь период выставки планируется более 150 целевых b2b-встреч участников деловой миссии с иностранными компаниями.

Насыщенная деловая программа является неотъемлемой частью выставки «ИННОПРОМ. Казахстан». 25 сентября состоялась главная пленарная сессия «Промышленные стратегии нового времени», в которой приняли участие главы правительств России, Казахстана, Белоруссии и Киргизии, члены правительств и представители бизнеса этих стран.

26 сентября в рамках деловой миссии Made in Russia состоится круглый стол «Россия и Казахстан: развивая сотрудничество в условиях геополитической турбулентности», в котором примут участие представители органов власти, профильных организаций и бизнес-кругов России и Казахстана. Они поделятся с российскими участниками полезной информацией, которая поможет экспортерам при выходе на казахстанский рынок. Основной темой для обсуждения на круглом столе станет сотрудничество России и Казахстана в разных отраслях промышленности, построение новых логистических маршрутов и налаживание новых кооперационных связей в условиях возросшей турбулентности в мире и возрастающей конкуренции.