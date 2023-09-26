С начала года «Россети Тюмень» присоединили к электросетевой инфраструктуре три объекта туристической индустрии в Тюменской области. Для обеспечения надежного энергоснабжения гостиницы и двух баз отдыха энергетики выдали 338 кВт мощности. На эти цели компания направила более 4 млн рублей.

Туристические объекты расположены в Бердюжском, Тобольском и Тюменском районах. Для организации централизованного электроснабжения рекреационной инфраструктуры энергетики возвели свыше 500 метров линий электропередачи классом напряжения 0,4-10 кВ, установили две трансформаторные подстанции и смонтировали три интеллектуальных прибора учета. При строительстве ЛЭП был использован самонесущий изолированный провод, который позволяет свести к минимуму риски технологических нарушений и существенно снижает вероятность получения электротравм.

Подключение потребителей к электрическим сетям является одним из ключевых направлений деятельности компании «Россети Тюмень» и способствует раскрытию экономического и рекреационного потенциала региона. Так, выданная компанией мощность позволит базе отдыха в Бердюжском районе перейти на круглогодичною работу.