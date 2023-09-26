В рамках выполнения технологического присоединения филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Калугаэнерго» подключил к электрическим сетям Федеральный технопарк профессионального образования. Предоставленная мощность составила 1800 кВт.

Основным и резервным источником питания для нового объекта подключения стала подстанция 110/10 кВ «Гранат». В ходе реализации технологического присоединения энергетиками осуществлено строительство двухтрансформаторной подстанции мощностью 4 МВт, выполнен монтаж 24 кабельных линий классом напряжения 0,4 кВ. «Калугаэнерго» обеспечил технопарку профессионального образования II категорию надежности, что позволит в случае аварийного отключения электроэнергии потреблять необходимую мощность по резервному источнику питания.

Федеральный технопарк открыли 21 сентября 2023 на базе Калужского филиала Института развития профессионального образования. На площади 28 тыс. м2 разместятся 30 лабораторий, охватывающих 8 отраслей реального сектора экономики, в том числе - отрасли машиностроения, информационных технологий, полиграфии, электротехнической промышленности, легкой, атомной отрасли, сельского хозяйства. Здесь ежегодно смогут проходить подготовку до 5 тысяч специалистов более чем по 60 реализуемым программам подготовки и переподготовки