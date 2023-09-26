Сегодня Глава РМ Артём Здунов и вице-премьер РМ Батыр Эмеев осмотрели новые производства группы компаний «ОПТИКЭНЕРГО» — цеха «ЭМ-КАБЕЛЯ» и «ЭМ-КАТ», обсудили в производственном шуме перспективы развития. Председатель совета директоров «ОПТИКЭНЕРГО» Эвир Боксимер рассказал, что на новой линии используются инновационные технологии. Артём Алексеевич получил в дар коробку кабелей-образцов и поручил Батыру Эмеевичу использовать катушки с готовыми кабелями на площадках УФСИН. На «ЭМ-КАТе» Главе подарили литые детали.

«Самое главное, что выполняется производственный план, — сказал Артём Алексеевич. — Смогли организовать сервисное обслуживание. По литью приятная позиция. Идёт сотрудничество с московским метрополитеном. Появляются новые, хорошо оплачиваемые рабочие места». «Планов много, — добавил Эвир Аврамович Боксимер. — Сейчас главное, чтобы в ближайшее время мы начали давать продукцию. Наша задача — не разочаровать людей».

Группа Компаний «ОПТИКЭНЕРГО» основана в 2009 году и на сегодняшний день включает 22 предприятия различной направленности. Главный принцип работы – ИДИ вперед, не стой на месте, где ИДИ – аббревиатура первых букв в словах инновация, диверсификация, импортозамещение. В соответствии с этим принципом в этом году на двух предприятиях Группы запущены новые производства.

На ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» в августе 2023 года завершен ввод в эксплуатацию нового цеха площадью две тысячи квадратных метров по проекту «Производство кабелей различных модификаций, в том числе огнестойких, безгалогенных с гибкими жилами и тросов из плакированной проволоки». Будет создано 55 новых рабочих мест. Ожидаемая выручка — 100 миллионов рублей месяц.

В рамках импортозамещения в новом цехе будет производиться кабель для телекоммуникационного оборудования. Кабель предназначен для использования в работе базовых станций зарубежных производителей телекоммуникационного оборудования NOKIA, ERICSSON и HUAWEI. В настоящее время, в связи с санкционной политикой, этот кабель является единственной альтернативой для подключения базовых станций к источникам питания. Кабель положительно зарекомендовал себя в одной из ведущих российских телекоммуникационных компаний — ПАО «МТС», в настоящее время выполняется заказ на поставку кабеля в ПАО «Вымпелком».

Также будет производиться дорожный трос коррозионностойкий марки ДТК, который используется для разделения дорожных полос. Согласно национальному проекту «Безопасные качественные дороги», ресурс дороги должен быть увеличен с 10 до 25 лет. Производимый «ЭМ-КАБЕЛЕМ» трос изготавливается из стальной проволоки, плакированной алюминием, которая не подвержена коррозии, тем самым срок эксплуатации дорожного ограждения увеличивается в несколько раз, до 30 лет. Московский автомобильно-дорожный Государственный технический университет всесторонне исследовал плакированный трос и подтвердил: «Эксплуатационные характеристики и надежность троса значительно превышают аналоги импортного производства». Дорожный трос вошел в Реестр Минтранса РФ «Реестр новых и наилучших технологий». На объекты дорожной инфраструктуры РФ поставлено более 200 километров. Трос ранее поставлялся в Россию из Германии, Швеции и Китая.

Будут производиться кабели акустические для звуковоспроизводящей аппаратуры в салоне автомобиля. Силовые кабели 6-го класса гибкости запатентованной марки emflex — аналог немецких кабелей. Кабель широко применяется на крупных металлургических предприятиях: НЛМК, Магнитогорский металлургический комбинат, Объединенная металлургическая компания, Северсталь, а также на предприятиях ГК «ГАЗ», горнодобывающей промышленности и др. отраслях.