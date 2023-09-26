В рамках XIX Российской конференции по физической химии и электрохимии расплавленных и твердых электролитов, состоявшейся на площадке Уральского федерального университета в Екатеринбурге, ООО «Русатом МеталлТех» (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ», дивизиональный интегратор по направлению Металлургия) провело два круглых стола по вопросам производства кальция и создания полного цикла производства высокотехнологичных керамических изделий.

На круглом столе «Вызовы и перспективы развития отрасли производства керамических материалов для применения в высокотехнологичных изделиях» были освещены вопросы, связанные с необходимостью импортозамещения, потребностью в наличии своей сырьевой базы и создания на территории РФ производства современных порошков диоксида циркония для изготовления высокотехнологических керамических изделий медицинского и электрохимического назначения.

Советник президента АО «ТВЭЛ» Ольга Оспенникова, отметила, что очень важно развивать и иметь свое сырьё для производства керамики электрохимического и медицинского назначения, именно это сейчас является одним из главных вызовов для отрасли. Прорыв не может быть реализован без комплексного развития процессов глубокой переработки сырья, что должно способствовать формированию технологического суверенитета.

«Стране необходимо обеспечить свою технологическую независимость и роль науки, наших ученых встает на первый план, — заявил ректор УрФУ Виктор Кокшаров. — И, конечно, здесь ключевую роль играет тесное взаимодействие науки с промышленным сектором для скорейшего внедрения на предприятиях передовых разработок. Очень важно, что в круглом столе принимают участие представители большого количества предприятий, в том числе Госкорпорации «Росатом», с которыми мы реализуем целый ряд крупных проектов».

Одним из ключевых итогов дискуссии стало решение сформировать список задач для включения в дополнительный раздел «Керамические материалы» к утвержденной Правительством РФ дорожной карте «Технологии новых материалов и веществ» и организовать ежегодную всероссийскую конференцию по керамическим материалам, чтобы обеспечить производителям, потребителям и разработчикам технологий изготовления порошковых и керамических материалов возможность обмена опытом, компетенциями и формирования консолидированной базы знаний.

На круглом столе «Разработка ресурсо- и энергоэффективной технологии электролиза солей кальция и аппаратурно-технологической схемы получения дистиллированного металлического кальция» были рассмотрены наиболее острые проблемы кальциевого производства, перспективы электролитической технологии металлического кальция, приняты решения о выполнении совместных НИР и НИОКР и проведении регулярных совещаний по вопросам создания центра технологий электролиза кальция, лития, магния. Партнеры из промышленного сектора отметили необходимость привлечения к работам ИВТЭ УрО РАН.

По итогам двух круглых столов Генеральный директор ООО «Русатом МеталлТех» Андрей Андрианов подчеркнул значимость системного партнерства между наукой, производством и бизнесом.

«ООО «Русатом МеталлТех» поставляет на рынок высокочистые порошки диоксида циркония, продукцию из циркониевой керамики, химически чистый металлический кальций и кальциевую инжекционную проволоку высочайшего качества для стратегически важных отраслей промышленности. Мы гарантируем, что наша продукция соответствует самым строгим требованиям ГОСТов и отвечает потребностям заказчиков. «Русатом МеталлТех» обеспечивает своих потребителей не просто продуктом, но и комплексным сервисом по его применению, включая поставку и техническое сопровождение продукции на территории заказчика, что позволяет в полной мере понимать потребности наших клиентов и предлагать им только лучший продукт», прокомментировал Андрей Андрианов.

Перед российской промышленностью стоит цель в кратчайшие сроки обеспечить технологический суверенитет и переход на новейшие технологии. Государство и крупные отечественные компании направляют ресурсы на ускоренное развитие отечественной исследовательской, инфраструктурной, научно-технологической базы. Внедрение инноваций и нового высокотехнологичного оборудования позволяет Росатому и его предприятиям занимать новые ниши на рынке, повышая конкурентоспособность атомной отрасли и всей российской промышленности в целом.

ООО «Русатом Металлургические Технологии» - дивизиональный интегратор Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» по направлению «Металлургия».

В задачи развития металлургического бизнеса Топливной компании входят, в частности, расширение клиентской базы в России и за рубежом, развитие производственных мощностей, создание новых альянсов и партнерств.

Технологическими партнерами ООО «Русатом Металлургические Технологии» являются предприятия, специализирующиеся на производстве продукции из тугоплавких и легких металлов, а также сплавов на их основе. Интегратор консолидирует компетенции предприятий АО «ТВЭЛ» в области металлургии: АО ЧМЗ, АО «МСЗ», ПАО «НЗХК», ООО «Элемаш Магнит», ООО «НПО «Центротех», АО «ВНИИНМ».

Научный потенциал, технологические компетенции, квалифицированные кадры предприятий позволяют выполнять работы по запуску в серийное производство новых материалов и перспективных номенклатур продукции, а также оперативно реагировать на потребности ведущих отраслей промышленности и высокотехнологичных компаний.

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ.