Секретариат Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) включил в деловую программу Азиатско-Тихоокеанской энергетической недели все мероприятия, предложенные российской стороной. О программе форума и организационных вопросах сообщил генеральный директор Российского энергетического агентства Минэнерго России Алексей Кулапин в ходе профильного совещания в Министерстве энергетики Российской Федерации.

Азиатско-Тихоокеанская энергетическая неделя, ключевым событием которой станет Азиатско-Тихоокеанский энергетический форум, пройдет с 16 по 20 октября в Бангкоке. РЭА Минэнерго России определено координатором подготовки участия российской делегации.

В рамках энергетической недели пройдут четыре круглых стола, организаторами и соорганизаторами которых выступают российские организации, в том числе Агентство. 18 октября состоятся круглые столы «Укрепление потенциала отдельных государств – членов ЭСКАТО ООН в области устойчивого и гармоничного управления природными ресурсами», «Партнерства для продвижения устойчивой энергетики: регионы России и бизнес» и «Региональный молодежный форум ЭСКАТО по цели устойчивого развития 7». 20 октября пройдет круглый стол «Развитие распределенной генерации в удаленных и изолированных районах Азиатско-Тихоокеанского региона: роль государства и бизнеса».

«Особое внимание хотел бы обратить на молодежную повестку. По инициативе России впервые на площадке ЭСКАТО пройдет молодежное мероприятие, посвященное вопросам энергетики. Мы планируем и дальше продолжать развивать молодежный трек на площадке Азиатско-Тихоокеанской региональной комиссии ООН и содействовать формированию у молодежи стран Азиатско-Тихоокеанского региона неангажированного взгляда на вопросы мирового энергетического развития», – подчеркнул Алексей Кулапин.

По словам руководителя РЭА Минэнерго России, в рамках форума пройдет более 20 мероприятий по различным тематикам, в том числе трансграничной торговле электроэнергией, энергетической связуемости в контексте устойчивого развития, энергоэффективности и более экологичному использованию ископаемых видов топлива, электрификации транспорта, а также по природному газу.

«В рамках дискуссии по природному газу будут представлены промежуточные результаты проекта по расширению использования природного газа в различных секторах экономики Азиатско-Тихоокеанского региона, который реализует секретариат ЭСКАТО за счет средств российского добровольного взноса», – добавил Алексей Кулапин.

Азиатско-Тихоокеанский энергетический форум (АТЭФ) – межправительственная площадка, которая раз в 5 лет собирает профильных министров стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также руководителей энергетических компаний. Основной целью АТЭФ является содействие региональному сотрудничеству в целях повышения энергетической безопасности и стимулирования рационального использования энергии в регионе. Проведение первого форума в 2013 году было инициировано Российской Федерацией.