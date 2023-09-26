«Россети» направят 1,3 млрд рублей на расширение крупного центра питания на северо-западе Адыгеи. В ауле Новая Адыгея началась реконструкция подстанции 110 кВ, которая отвечает за электроснабжение торгово-развлекательного центра «МЕГА Адыгея-Кубань» и других потребителей Тахтамукайского района. В результате проекта мощность объекта вырастет в 2,5 раза – до 130 МВА, что обеспечит условия для развития территории.

Помимо установки новых силовых трансформаторов (в сумме – 80 МВА), «Россети Кубань» построят комплектное элегазовое распределительное устройство 110 кВ. Кроме того, энергетики оснастят центр питания микропроцессорными защитами, современными комплексами связи и телемеханики, интеллектуальной системой учета электроэнергии. Также планируется модернизация прилегающей сети 10 кВ.

Тахтамукай – один из самых больших и густонаселенных районов Адыгеи. Здесь развиваются сельскохозяйственные производства, активными темпами идет жилищное строительство, что требует надежного электроснабжения. В начале 2023 года «Россети» завершили еще один крупный проект. Благодаря расширению магистральной подстанции 220 кВ «Афипская», которая также участвует в электроснабжении Тахтамукайского района, были обеспечены условия для подключения к сетям новостроек в населенных пунктах Афипсип, Хомуты и Энем.