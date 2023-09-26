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"Россети" приступили к замене дистанционных распорок на ключевых транзитах Средней Волги

26 сентября 2023, 17:30 445 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО "Россети"
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Филиал ПАО «Россети» – МЭС Волги приступил к замене дистанционных распорок на ключевых линиях 500 кВ в регионах Средней Волги.  Всего будет смонтировано 36 единиц оборудования на 6 ЛЭП. Распорки позволят эффективнее противостоять вибрации проводов при ветровых нагрузках.

Работы будут выполнены на линиях, участвующих в выдаче мощности Балаковской АЭС, Чебоксарской и Жигулевской ГЭС. В результате будет повышена надежность потребителей Саратовской, Самарской, Ульяновской, Нижегородской областей и республики Чувашия, а также межсистемных транзитов электроэнергии в центральные регионы России.

Дистанционные распорки удерживают на заданном расстоянии провода линий электропередачи, снижают уровень их колебаний в пролетах и гасят вибрацию.

В настоящее время завершены работы на ЛЭП 500 кВ «ЖГЭС – Вешкайма Южная», «Вешкайма – Осиновка», «Вешкайма – Арзамасская», обеспечивающих перетоки электроэнергии из регионов Поволжья в центральную часть России. Всего в рамках ремонтной кампании 2023 года на линиях электропередачи МЭС Волги будет заменено 97 дистанционных распорок.

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Метки: РОССЕТИ, МЭС ВОЛГИ, ЛЭП, 500 КВ
Отрасль: Электроэнергетика 

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