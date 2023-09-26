Ученые Национального исследовательского университета «МЭИ» разработали универсальную программно-аппаратную платформу дистанционного управления объектами электроэнергетики (PIOT-1), функционирующую на отечественном программном обеспечении.

Внедрение данной разработки на объектах электроэнергетики позволит усовершенствовать механизмы контроля технической исправности оборудования, управления энергопотреблением, потерями и показателями качества электроэнергии в сетях при относительно небольших затратах.

PIOT-1 обеспечивает дистанционный обмен данными с автономными и локализованными энергетическими объектами, микросетями, а также возобновляемыми источниками энергии. Включение таких объектов в единую цифровую модель электрических сетей России затруднено большим количеством сложных организационно-технических процедур. Именно простота настройки российской платформы, которая может быть выполнена сотрудниками электросетевых компаний без специальных навыков программирования, является одним из основных преимуществ PIOT-1 по сравнению с уже существующими на рынке решениями, реализующими подобный функционал на одноплатных компьютерах.

«Важным направлением современной энергетики России является достижение технологического суверенитета и безопасности информационной структуры. Разработка ученых НИУ «МЭИ» реализована на отечественной микропроцессорной элементной базе и использует программное обеспечение собственной разработки. На сегодняшний день платформа PIOT-1 является уникальной доверенной системой цифрового обмена данными для объектов электроэнергетики», — о создании новой разработки рассказал ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

Технологическая система PIOT-1 представляет собой сочетание коммуникационного контроллера с широким набором проводных и беспроводных интерфейсов передачи данных, а также программной части, которая поддерживает сбор, обработку и отображение информации об объекте управления. Платформа построена на российской микропроцессорной компонентной базе с использованием технологии интернета вещей (Industrial Internet of Things). Данная технология представляет собой систему объединенных компьютерных сетей и подключенных к ним промышленных (производственных) объектов со встроенными датчиками и программным обеспечением для сбора и обмена данными, с возможностью удаленного контроля и управления в автоматизированном режиме, без участия человека.

Платформа разработана учеными кафедры промышленной электроники НИУ «МЭИ» под руководством к.т.н., заместителя директора инжинирингового центра «Энергетика больших мощностей» Романа Красноперова.

Национальный исследовательский университет «МЭИ» — ведущий вуз России в области энергетики, электротехники, радиотехники, электроники и информационных технологий. НИУ «МЭИ» является подведомственной организацией Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. НИУ «МЭИ» располагает обширной материально-технической базой, включающей в себя 12 институтов, более 100 научно-исследовательских лабораторий, специализированный опытный завод, уникальную учебную ТЭЦ, крупнейшую научно-техническую библиотеку в стране, полигон возобновляемой энергетики. В университете по 25 направлениям подготовки проходят обучение более 20 000 студентов и аспирантов. Высокое качество обучения и научной деятельности обеспечивают более 1600 преподавателей и учёных, в том числе 184 доктора и 597 кандидатов наук.

Входит в ТОП-20 ведущих российских вузов по версии Forbes (2021).

НИУ «МЭИ» занимает лидирующие позиции по предметам «Энергетика» и «Электротехника рейтинга российских вузов «Национальное признание» компании «Univer.EXPERT Академический критик».

НИУ «МЭИ» входит в ТОП-10 технических вузов по уровню зарплат молодых специалистов (данные исследования SuperJob.Ru, 2022)

В 2020 г. НИУ «МЭИ» прошел независимую экспертную оценку по Модели Совершенства EFQM (European Foundation for Quality Management) и подтвердил уровень «Признанное совершенство» (5 звезд).

НИУ «МЭИ» удостоен многочисленных премий в области интернационализации высшего образования и продвижения России и СНГ в мировом сообществе.