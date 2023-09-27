Сотрудники «Завода Москабель» подали уже более 300 кайдзенов — рационализаторских предложений в рамках «Культуры непрерывных улучшений». И 100 из них уже на реализации!

Программа «Культура непрерывных улучшений», в рамках которой принимаются рационализаторские предложения, была запущена в июне этого года . К июлю предприятие преодолело рубеж в 100 кайдзенов, а за два следующих месяца число поданных кайдзенов увеличилось втрое: сейчас в системе насчитывается 300 идей по улучшению рабочих процессов. Важно: 39 из них уже реализовано, а 100 на стадии реализации!

Многие авторы реализованных кайдзенов успели получить вознаграждения : на предприятии предусмотрена система дополнительной мотивации: если кайдзен принят и реализован, автор получает от 500 до 5000 рублей, а если годовой экономический эффект от внедрения предложения составит более 100 000 рублей, автор получить поощрение в размере 10% от этой суммы.

Новые предложения рассматриваются ежедневно — темп подачи не сбавляется, что дает основание предполагать, что намеченная цель «500 кайдзенов до конца года» будет достигнута в кратчайшие сроки. Многие авторы внесенных предложений отправили на рассмотрение два и более кайдзена.

Больше всего предложений связано с организацией рабочего места, модернизацией оборудования и изменением технологий. Также сотрудники предприятия предлагают улучшения в транспортировке и логистике, охране труда. Авторы кайдзенов используют все предложенные способы подачи, но большинство предпочитают вносить предложения через MES-систему.

Кайдзены подали сотрудники практически всех подразделений, лидерство удерживает производство силового кабеля — на его счету сотня кайдзенов, что в два раза больше, чем у руководящего отдела, идущего на второй строчке.

Сотрудники могут подавать любые предложения, главное, чтобы их реализация ускоряла процессы предприятия, делала комфортнее работу сотрудников и коммуникацию между ними, улучшала организацию пространства, повышала качество продукции и безопасность труда, помогая, таким образом, повышать эффективность производства.

Так, Артур Асадян, автор кайдзена №227, предложил изготовить ось, которая позволит сматывать одновременно до пяти катушек, и теперь время смотки сократилось с 60 до 5 минут! Павел Письмаркин, автор кайдзена №063, предложил внедрить функцию автоматического отключения пара после остановки волочильной машины, что улучшило атмосферу в цеху ВПП. А с реализации кайдзена №085 от Романа Иванова была налажена удаленная коммуникация между работниками экструзионных линий: благодаря наличию раций им стало проще действовать согласованно и оперативно решать вопросы.