Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

300 кайдзенов за 3 месяца: команда "Завода Москабель" впечатляет активностью

27 сентября 2023, 14:15 473 Время чтения ≈ 4 мин
Источник: ГК "Москабельмет"
Авторы и источники / Правообладателям

Сотрудники «Завода Москабель» подали уже более 300 кайдзенов — рационализаторских предложений в рамках «Культуры непрерывных улучшений». И 100 из них уже на реализации!

Программа «Культура непрерывных улучшений», в рамках которой принимаются рационализаторские предложения, была запущена в июне этого года. К июлю предприятие преодолело рубеж в 100 кайдзенов, а за два следующих месяца число поданных кайдзенов увеличилось втрое: сейчас в системе насчитывается 300 идей по улучшению рабочих процессов. Важно: 39 из них уже реализовано, а 100 на стадии реализации!

Многие авторы реализованных кайдзенов успели получить вознаграждения: на предприятии предусмотрена система дополнительной мотивации: если кайдзен принят и реализован, автор получает от 500 до 5000 рублей, а если годовой экономический эффект от внедрения предложения составит более 100 000 рублей, автор получить поощрение в размере 10% от этой суммы.

Новые предложения рассматриваются ежедневно — темп подачи не сбавляется, что дает основание предполагать, что намеченная цель «500 кайдзенов до конца года» будет достигнута в кратчайшие сроки. Многие авторы внесенных предложений отправили на рассмотрение два и более кайдзена.

Больше всего предложений связано с организацией рабочего места, модернизацией оборудования и изменением технологий. Также сотрудники предприятия предлагают улучшения в транспортировке и логистике, охране труда. Авторы кайдзенов используют все предложенные способы подачи, но большинство предпочитают вносить предложения через MES-систему.

Кайдзены подали сотрудники практически всех подразделений, лидерство удерживает производство силового кабеля — на его счету сотня кайдзенов, что в два раза больше, чем у руководящего отдела, идущего на второй строчке.

Сотрудники могут подавать любые предложения, главное, чтобы их реализация ускоряла процессы предприятия, делала комфортнее работу сотрудников и коммуникацию между ними, улучшала организацию пространства, повышала качество продукции и безопасность труда, помогая, таким образом, повышать эффективность производства.

Так, Артур Асадян, автор кайдзена №227, предложил изготовить ось, которая позволит сматывать одновременно до пяти катушек, и теперь время смотки сократилось с 60 до 5 минут! Павел Письмаркин, автор кайдзена №063, предложил внедрить функцию автоматического отключения пара после остановки волочильной машины, что улучшило атмосферу в цеху ВПП. А с реализации кайдзена №085 от Романа Иванова была налажена удаленная коммуникация между работниками экструзионных линий: благодаря наличию раций им стало проще действовать согласованно и оперативно решать вопросы.

«Для нас важно повышать вовлеченность персонала. Мы стремимся к тому, чтобы каждый сотрудник предприятия внес свой вклад в развитие компании и помог ей стать еще лучше, — говорит генеральный директор «Москабельмет» Павел Моряков. — Я искреннее благодарю всех, кто участвует в этом важном деле и предлагает отличные идеи. Мне очень нравятся цифры, которые мы видим, и результаты, которых добиваемся благодаря вашей активности. Так держать! Призываю всех, кто еще не подал свое предложение, присоединиться к коллегам. Вместе мы достигнем еще больших вершин!»

Обсудить на форуме
Метки: МОСКАБЕЛЬМЕТ, МОСКАБЕЛЬ, МКМ
Отрасль: Кабельная промышленность 
MKMZ
10

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Актуальные новости, обзоры и публикации портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Кабельный завод будущего
Другие новости сюжета:
12.09.2023
"Москабельмет", АНО и Алюминиевая Ассоциация проводят новое мероприятие: в этот раз в Красноярске
10.08.2023
Ночной кубок "Завода Москабель": уже третий!
26.09.2023
"Москабельмет" представил кабельные системы мониторинга на конференции по мостовым сооружениям
15.09.2023
Решения Группы компаний "Москабельмет" для нефтегаза — на Тюменском Нефтегазовом Форуме 2023
01.09.2023
RusCable Live - Большая Переменка! Соцсеть для кабельщиков RusCable.Ru и изменения с 1 сентября!
Другие новости рубрики Компании
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно