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СПЕЦКАБЕЛЬ создал кабели для высокочувствительных приборов

27 сентября 2023, 16:15 444 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Кабельный завод "Спецкабель"
Авторы и источники / Правообладателям

Новая разработка не только заместила, но и превзошла швейцарские аналоги по ряду характеристик.

Инженеры кабельного завода «Спецкабель» в Москве представили новый кабель, разработанный специально для высокочувствительных приборов, измеряющих параметры окружающей среды. Эта новость распространена мэром Москвы через Telegram-канал, а также получила отражение в федеральных СМИ: ТАСС, РИАМО, Аргументы и факты, Национальная служба новостей и другие.

Кабель превосходит европейские аналоги по ряду характеристик: не подвержен воздействию ударов, вибрации и изгибов, устойчив к помехам и эксплуатируется в температурном диапазоне от -70 до 85°С. Благодаря особенностям изделие может работать с высокочувствительными приборами, которые требуют точности измерений.

В изделии присутствуют дополнительный полупроводящий слой изоляции и усиленная оплетка, которая покрывает 92 % поверхности кабеля для защиты от внешних помех и приема слабых сигналов.

Новый кабель может применяться для измерения радиации на атомных электростанциях, в медицинских кабинетах рентгена и даже в летательных аппаратах, благодаря вибростойкости. Это открывает новые возможности для надежной работы приборов в самых сложных условиях.

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Метки: РАЗРАБОТКИ, ИННОВАЦИИ, СПЕЦКАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
SPEC
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Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
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