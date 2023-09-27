СПЕЦКАБЕЛЬ создал кабели для высокочувствительных приборов

Новая разработка не только заместила, но и превзошла швейцарские аналоги по ряду характеристик.

Инженеры кабельного завода «Спецкабель» в Москве представили новый кабель, разработанный специально для высокочувствительных приборов, измеряющих параметры окружающей среды. Эта новость распространена мэром Москвы через Telegram-канал, а также получила отражение в федеральных СМИ: ТАСС, РИАМО, Аргументы и факты, Национальная служба новостей и другие.

Кабель превосходит европейские аналоги по ряду характеристик: не подвержен воздействию ударов, вибрации и изгибов, устойчив к помехам и эксплуатируется в температурном диапазоне от -70 до 85°С. Благодаря особенностям изделие может работать с высокочувствительными приборами, которые требуют точности измерений.

В изделии присутствуют дополнительный полупроводящий слой изоляции и усиленная оплетка, которая покрывает 92 % поверхности кабеля для защиты от внешних помех и приема слабых сигналов.

Новый кабель может применяться для измерения радиации на атомных электростанциях, в медицинских кабинетах рентгена и даже в летательных аппаратах, благодаря вибростойкости. Это открывает новые возможности для надежной работы приборов в самых сложных условиях.