Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

В Республике Мордовия планируют создать особую экономическую зону

27 сентября 2023, 18:00 324 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Официальный портал органов государственной власти Республики Мордовия
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: www.e-mordovia.ru

Фото: www.e-mordovia.ru

На территории г. Саранск и Лямбирского муниципального района Республики Мордовия планируют создать ОЭЗ промышленно-производственного типа «Система». Соответствующий проект постановления размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Создание ОЭЗ в Мордовии будет направлено на выпуск оптоволокна для импортозамещения в сфере телекоммуникаций, развитие химической и промышленной отрасли, водородной энергетики, а также производства сжиженного природного газа для развития сети заправок. Для региона - это важные направления, которые повлияют на его социально-экономическое развитие, привлекут новые инвестиции и позволят создать новые рабочие места», - отметил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

По его словам, уже определены якорные резиденты, которые планируют реализовать на территории ОЭЗ инвестиционные проекты на 31 млрд рублей и создать 775 рабочих мест.

В их числе - второй комплекс производства оптического волокна на Саранском заводе «Оптиковолоконные Системы». Строительство второй очереди завода позволит создать полный цикл производства и внесет ощутимый вклад в  импортозамещение в сфере телекоммуникаций. На текущий момент заготовки для действующего производства закупаются за рубежом.

«Создание в республике особой экономической зоны – это одна из стратегических задач развития региона и страны в целом, а также одно из важнейших мероприятий в рамках программы социально-экономического развития Мордовии на 2022-2026 годы, которая утверждена Правительством РФ по поручению Президента России», - прокомментировал Глава Республики Мордовия Артём Здунов.

Для привлечения профессиональных кадров на работу в ОЭЗ будут привлекаться выпускники Национального исследовательского Мордовского государственного университета и Мордовского государственного педагогического университета, а также других профильных вузов и колледжей. Подготовку инженерно-технического персонала для промышленных предприятий машиностроительной отрасли обеспечит Рузаевский институт машиностроения.

Обсудить на форуме
Метки: ОПТОВОЛОКНО, ИНВЕСТПРОЕКТ, ОЭЗ СИСТЕМА, МОРДОВИЯ
Отрасль: Кабельная промышленность 

Мы запустили подписку RusCable Плюс!

Это формат эксклюзивного экспертного контента, который будет доступен по подписной модели. Подписка - это личный выбор каждого!

Оформить подписку за 45р/день

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Вопросы волоконно-оптической связи
Другие новости сюжета:
03.03.2023
Саранское оптоволокно: ФАС победила, но выиграл ли от этого рынок?
19.07.2023
Sumitomo Electric и NICT разработали первое в мире оптическое волокно стандартного наружного диаметра с 19 сердцевинами и установили новый мировой рекорд пропускной способности
04.07.2023
Россия готовится начать полный цикл выпуска оптоволокна, устранив зависимость от США и Японии
26.07.2022
"Ростелеком" завершил прокладку подводного участка ВОЛС на Чукотке
04.04.2022
Ростелеком в 2022г выполнит наземные работы в рамках проекта подводной ВОЛС на Чукотку
Другие новости рубрики Инвестиции
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно