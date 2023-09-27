На территории г. Саранск и Лямбирского муниципального района Республики Мордовия планируют создать ОЭЗ промышленно-производственного типа «Система». Соответствующий проект постановления размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Создание ОЭЗ в Мордовии будет направлено на выпуск оптоволокна для импортозамещения в сфере телекоммуникаций, развитие химической и промышленной отрасли, водородной энергетики, а также производства сжиженного природного газа для развития сети заправок. Для региона - это важные направления, которые повлияют на его социально-экономическое развитие, привлекут новые инвестиции и позволят создать новые рабочие места», - отметил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

По его словам, уже определены якорные резиденты, которые планируют реализовать на территории ОЭЗ инвестиционные проекты на 31 млрд рублей и создать 775 рабочих мест.

В их числе - второй комплекс производства оптического волокна на Саранском заводе «Оптиковолоконные Системы». Строительство второй очереди завода позволит создать полный цикл производства и внесет ощутимый вклад в импортозамещение в сфере телекоммуникаций. На текущий момент заготовки для действующего производства закупаются за рубежом.

«Создание в республике особой экономической зоны – это одна из стратегических задач развития региона и страны в целом, а также одно из важнейших мероприятий в рамках программы социально-экономического развития Мордовии на 2022-2026 годы, которая утверждена Правительством РФ по поручению Президента России», - прокомментировал Глава Республики Мордовия Артём Здунов.

Для привлечения профессиональных кадров на работу в ОЭЗ будут привлекаться выпускники Национального исследовательского Мордовского государственного университета и Мордовского государственного педагогического университета, а также других профильных вузов и колледжей. Подготовку инженерно-технического персонала для промышленных предприятий машиностроительной отрасли обеспечит Рузаевский институт машиностроения.