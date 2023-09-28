В России динамично развивается аэропортовая инфраструктура. В настоящее время по федеральному проекту «Развитие региональных аэропортов» нацпроекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» (КПМИ) реконструируют 35 объектов, сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Россия занимает первое место в мире по площади территории, поэтому для нас является приоритетным повышение транспортной доступности регионов, в том числе создание комфортных условий для авиасообщения. Например, в рамках федерального проекта “Развитие региональных аэропортов” в настоящее время ведётся реконструкция 35 объектов аэродромной инфраструктуры в 23 регионах. Эта работа позволит увеличить пропускную способность воздушных гаваней и повысить безопасность полётов. К тому же модернизация аэропортов повышает связанность регионов, что даёт толчок к росту их инвестиционной привлекательности, созданию новых рабочих мест и в целом имеет положительное влияние на социально-экономическое развитие страны», – сказал Марат Хуснуллин.

На данный момент под контролем подведомственного Минтрансу России ФКУ «Ространсмодернизация» ведётся реконструкция 31 аэропорта.

До конца года планируется завершить работы по реконструкции и строительству аэродромной инфраструктуры в аэропортах: Петропавловск-Камчатский (Елизово), Усть-Камчатск, Якутск, Черский, Усть-Нера, Вилюйск, Томск (Богашёво) и др. Также в 2023 году будет досрочно завершена реконструкция взлётно-посадочных полос в аэропортах Благовещенска (Игнатьево), Архангельска и Магнитогорска.

В следующем году модернизация аэродромной инфраструктуры продолжится в аэропортах: Геленджик, Северный в Грозном, Охотск, Братск и др.

Росавиация в 2023 году реконструирует аэропорты Нерюнгри и Зея, строит аэровокзальный комплекс аэропорта Северный в Грозном Чеченской Республики.