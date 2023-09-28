Нефтегазовый индустриальный парк, который строится в Южно-Сахалинске, уже получил первых резидентов, 12 из которых намерены возвести собственные объекты. Об этом сообщили ТАСС в управляющей компании парка, принимающей участие в 27-м Международном энергетическом форуме "Нефть и газ Сахалина".

"Резидентами парка, которые будут строить собственные объекты, являются 12 компаний", - сказал собеседник агентства.

Как рассказал во время своего выступления на сессии форума генеральный директор ООО "Сахалинский нефтегазовый индустриальный парк" Дмитрий Вдовин, семь компаний-резидентов из тех, кто решил строить собственные объекты, уже получили разрешения на работу.

"Парк состоит из трех очередей - первую строит компания "Сахалинская энергия", остальные - Корпорация развития Сахалинской области. Мы [во второй и третьей очередях] строим 22 тыс. кв. м лабораторно-офисных комплексов", - добавил Вдовин.

По информации зампредседателя правительства Сахалинской области Алексея Белика, в 2022 году из-за антироссийских санкций многие зарубежные партнеры начали отказываться от выполнения контрактных обязательств по проектам "Сахалин-1" и "Сахалин-2". В результате компании-операторы стали активно вести работу по импортозамещению, менять иностранных подрядчиков. "Благодаря усилиям государства и недропользователей ситуация выправилась, но произошедшее в очередной раз подтвердило, что нефтегазовый парк жизненно необходим", - отметил Белик.

Международный энергетический форум "Нефть и газ Сахалина" проходит в Южно-Сахалинске с 27 по 29 сентября. В нем принимают участие более 1 тыс. экспертов, в том числе иностранные делегации.