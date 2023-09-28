28 сентября в отеле InterContinental в рамках XIII ежегодной конференции «Модернизация производств для переработки нефти и газа» (Нефтегазопереработка-2023) заказчики встретились со своими поставщиками. В мероприятии приняли участие делегации компаний: Роснефть, Газпром нефть, Татнефть, Газпромнефть – МНПЗ, Славянск ЭКО, Рязанская нефтеперерабатывающая компания, Ангарская нефтехимическая компания, КНГК-Групп, НЗНП Инжиниринг, РН-Драгмет, РУСИНВЕСТ, Уралтехнострой-Туймазыхиммаш, Волгограднефтемаш, Курганхиммаш, Алитер-Акси, Уралхиммаш, ТМК, Газпромбанк, руководители инжиниринговых и промышленных компаний.

Представитель ПАО «НК «Роснефть» Александр Зайцев поделился практическим опытом компании по импортозамещению катализаторов нефтегазопереработки, Игорь Перевощиков из ПАО «Газпром нефть» рассказал о реализации строительных проектов в нефтепереработке, Ленар Гильмутдинов рассказал об организации закупок ПАО «Татнефть» для реализуемых проектов капитального строительства промышленных объектов.

На конференции состоялось подведение итогов ежегодного опроса нефтегазовых компаний и награждение лучших подрядчиков в следующих номинациях:

реакторы, колонное оборудование, насосно-компрессорное оборудование, печное оборудование, центробежные насосы, емкостное оборудование, аппараты воздушного охлаждения, трубопроводная арматура, теплообменное оборудование, КиП и автоматика, электротехническая продукция, инжиниринговые компании, катализаторы.

Все участники получили в подарок новую настенную карту «Российская нефтегазопереработка-2024». Подробнее о настенных картах ТЭК www.tek-map.ru