Прогнозы Минцифры не радуют кабельщиков
Итоги заседания телекоммуникационной секции Ассоциации “Электрокабель”
Порядка 2,5 млрд рублей выделено из федерального бюджета для присоединения центра обработки данных (ЦОД), который строит Сбербанк в городе Балакове Саратовской области, к сетям электроснабжения. Об этом сообщается в Telegram-канале "Володин. Саратов", посвященном региональным проектам председателя Госдумы Вячеслава Володина.
"Комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований одобрено предложение о межбюджетном трансферте для технологического присоединения Центра обработки данных ПАО "Сбербанк" в Балакове к сетям электроснабжения ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети". На эти цели в федеральном бюджете на 2023 год зарезервированы средства в объеме 2,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что открытие ЦОД в Балаковском районе будет способствовать созданию новых рабочих мест и увеличению налоговых поступлений в бюджет Саратовской области.
Как сообщалось ранее, в июле "Россети Волга" (входит в группу "Россети") проложили четыре сдвоенные кабельные линии электропередачи 10 кВ для ввода в работу пускового комплекса дата-центра. Выполненные работы позволили обеспечить его мощностью в размере 26 МВт. В перспективе филиал ПАО "Россети" - МЭС Волги - построит в регионе магистральную подстанцию 220 кВ, которая позволит увеличить выдачу мощности ЦОД до 82 МВт.
Губернатор Роман Бусаргин на встрече с президентом России Владимиром Путиным 18 июля сообщил, что центр обработки данных станет крупнейшим в Европе. Потребление электроэнергии будет сопоставимо с потреблением города Балаково. Первую очередь дата-центра планируется запустить в 2023 году.
В сентябре 2022 года строительную площадку дата-центра посещал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Как сообщалось ранее, ЦОД позволит создать в регионе порядка 200 высококвалифицированных рабочих мест. Мощности проекта позволяют разместить на нем единую цифровую платформу "Гостех".
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