"ЭКО КОМПАУНД ГРУПП": производство без границ

В условиях рыночной конкуренции одним из важнейших направлений развития производства является изучение современных технологий, способствующих увеличению производительности, совершенствованию производственных процессов, внедрению инноваций.



Сотрудники «ЭКО КОМПАУНД ГРУПП» в лице генерального директора Фомина Дениса Леонидовича и заместителя генерального директора по производству Филатова Игоря Юрьевича посетили 10-ю Международную выставку кабельной промышленности Wire China 2023, проходившую с 4 по 7 сентября 2023 года в Шанхае.



Данное мероприятие международного масштаба позволило «ЭКО КОМПАУНД ГРУПП» не только ознакомиться с продукцией производителей кабельной промышленности, принять участие в семинарах и презентациях, на которых обсуждались современные тенденции кабельно-проводниковой индустрии, но и обсудить вопросы сотрудничества и закупки сырья с лидерами производства в сфере полимерных компаундов. Не менее важной частью рабочей поездки стало посещение производств полимерной отрасли, предприятий-производителей оборудования.



Полученные договоренности и выстроенные партнерские отношения «ЭКО КОМПАУНД ГРУПП» планирует использовать для увеличения производительности и эффективности производства в г. Великие Луки.