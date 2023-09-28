Ленинградская АЭС стала площадкой для проведения ежегодного совещания начальников производственно-технических отделов (ПТО) и руководителей групп коммерческого диспетчирования 11-ти атомных станций России. На мероприятие, организованное департаментом энергосбыта и сопровождения новых бизнесов Концерна «Росэнергоатом» (Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), пригласили также представителей АО «Системный оператор Единой энергетической системы» и АО «Администратор торговой системы».

Участники подвели итоги работы атомных станций на оптовом рынке электрической энергии и мощности (ОРЭМ) в 2022-2023 годах, обсудили актуальные производственные вопросы, а также обменялись опытом и лучшими практиками для повышения эффективности совместной работы.

«В 2022 году Росэнергоатом в очередной раз подтвердил статус одной из крупнейших энергогенерирующих компаний страны. Его атомные станции передали в единую энергосистему страны более 223 млрд кВтч электроэнергии. Высокие показатели были достигнуты благодаря слаженной работе коллективов всех атомных станций России, в том числе, благодаря труду работников производственно-технических отделов, коммерческих диспетчеров. Четкое планирование производственно-технической деятельности АЭС в части выработки электрической и тепловой энергии и строгий контроль исполнения диспетчерского графика несения энергоблоками нагрузки - важные составляющие эффективной работы наших атомных станций», - отметила Ольга Роговина, заместитель директора Департамента - начальник отдела коммерческого диспетчирования Департамента энергосбыта и сопровождения новых бизнесов Концерна «Росэнергоатом».

В свою очередь Алексей Новиков, заместитель директора по сбыту - директор Департамента энергосбыта и сопровождения новых бизнесов Концерна «Росэнергоатом» подчеркнул, что производственно-технические отделы являются ключевыми подразделениями атомных станций. Они не только организуют производственный процесс, но и вовлечены в разработку технических заданий для новых программ, в том числе по импортозамещению.

«В соответствии с поручением президента Российской Федерации мы должны до 2024 года разработать и внедрить в производство отечественные продукты по ключевым направлениям нашей деятельности, чтобы обеспечить технический суверенитет и нашей отрасли, и России. Применительно к работе производственно-технических отделов речь идет о создании сбытовых систем. Системы разработаны, осенью этого года мы планируем провести их предварительные испытания, с тем чтобы следующей весной ввести их сначала в опытную, а затем и в промышленную эксплуатацию. Также обязательно проведем обучение диспетчеров и оперативного персонала атомных станций для работы в новых системах», - сказал Алексей Новиков.

«Росэнергоатом - передовая, современная и высокотехнологичная компания. Ежегодно мы разрабатываем и внедряем новые программы и проекты, позволяющие концерну и атомным станциям работать более эффективно и слаженно. Сегодня в дивизионе успешно продолжает развитие «Центр принятия решений» - программа информационно-аналитической поддержки сбытовой деятельности, заточенная на проведение успешного трейдинга и оперативного коммерческого диспетчирования. Используемые в программе математические модели прогнозирования ключевых параметров и корректировки ремонтов, инструменты аналитики и построения оперативных расчетов позволяют увеличить выручку, успешно конкурировать на рынке и снижать потери по мощности», - рассказал Сергей Белоусов, руководитель проекта отдела коммерческого диспетчирования Департамента энергосбыта и сопровождения новых бизнесов АО «Концерн Росэнергоатом».

Участники встречи обсудили также развитие новых продуктов на энергетических рынках России и перспективы сооружения в стране новых мощностей.

Александр Хвалько, заместитель генерального директора - директор по сбыту АО «Концерн Росэнергоатом»: «Сейчас у нас в работе несколько интересных и очень перспективных проектов. Например, мы планируем развивать зарядную инфраструктуру для электротранспорта. Первые электрические зарядные станции уже установлены нами и успешно работают в нескольких городах России, в том числе, в городе атомщиков Сосновый Бор. К 2035 году мы планируем выйти на 18 тысяч таких станций по всей стране. Таким образом, мы не только успешно внедрим на рынке новый бизнес и осуществим полный производственный цикл «от генератора до аккумулятора», но и будем способствовать реализации стратегических целей ГК «Росатом»: сделаем электроэнергию еще более доступной для населения и внесем существенный вклад в сохранении экологии».

На сегодняшний день доля атомной энергии в общероссийской генерации составляет 20%. Правительство Российской Федерации поставило задачу увеличить ее к 2045 году до 25%.

«Сейчас мы формируем реестр площадок для размещения новых АЭС, проводим оценку их соответствия требованиям федеральных норм и правил и согласовываем площадки с системным оператором и Министерством энергетики с точки зрения их приоритетности и востребованности. Генерация сегодня в первую очередь востребована на Дальнем Востоке и в Сибири, и мы должны это учитывать. Уже есть проект дорожной карты сооружения новых российских энергоблоков. Также определены их проектные технико-экономические параметры. После ввода в эксплуатацию новых атомных станций установленная мощность российских энергоблоков вырастет с 30 до 48 гигаватт (не считая блоков малой мощности)», - отметил заместитель генерального директора - директор по энергетической политике АО «Концерн Росэнергоатом» Константин Артемьев.

Госкорпорация «Росатом» так же, как и все организации в ее контуре, неукоснительно следует целям устойчивого развития ООН, в том числе таким как «Недорогостоящая и чистая энергия», «Борьба с изменением климата», «Ответственное потребление и производство». Также Росатом является ответственным соисполнителем по четырем национальным проектам: «Экология», «Цифровая экономика», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» и «Производительность труда и поддержка занятости». Кроме того, Госкорпорация выступает координатором Национальной комплексной программы «Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии», которая направлена, в числе прочего, и на решение задач устойчивого развития в федеральном масштабе.