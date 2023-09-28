Оставаясь законодателем мод в области традиционной энергетики, Сахалин может стать регионом-лидером в развитии водородной отрасли и обеспечении углеродной нейтральности. К такому выводу пришли участники панельной сессии «Дальний Восток: новые перспективы для нефтегазового и энергетического сектора», которая прошла 27 сентября 2023 г. в рамках 27-го Дальневосточного энергетического форума «Нефть и газ Сахалина». Модератором мероприятия выступил президент ассоциации «Глобальна энергия» Сергей Брилёв.

Пленарную сессию открыл губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, рассказавший о проекте завода по производству водорода, который должен будет стать частью Восточного водородного кластера.

«Ввод в эксплуатацию первой очереди производства объемом 30 тыс. тонн в год запланирован на конец 2026 г., а выход на 100 тыс. тонн – в 2030 г.», – отметил Лимаренко.

По его словам, доля российских технологий в проекте составит не менее 80%. В своей речи губернатор рассказал еще о трех видах проектов, которые будут содействовать развитию энергетического сектора: модернизации порта Корсаков и сооружении многофункционального морского порта в селе Новое Макаровского района; строительстве индустриального нефтегазового парка, в котором уже зарегистрировались 12 резидентов; и повышении уровня газификации Сахалинской области, с 57% в 2023 г. до 100% в 2026 г. При этом к 2026 г. Сахалинская область станет первым российским регионом, обеспечившим углеродную нейтральность.

«Сахалин является передовой областью с точки зрения внедрения новых технологий как в части нефте- и газодобычи, так и в целом в энергетике. Сахалин стал одним из пилотных регионов России по внедрению торговли климатическими единицами. Сахалин является одним из лидеров в продвижении водородной энергетики, в создании кластеров по производству водорода и изучении использования данного нового вида энергии. Сахалин также является законодателем мод в части традиционных источников энергии, лидером по газификации, по использованию газомоторного топлива, и это сказывается не только на экономических результатах региона, но и на качестве жизни людей», – отметил в своем приветственном видеообращении первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин.

«Страны Азиатско-Тихоокеанского региона будут обеспечивать свыше 80% глобального прироста спроса на газ», – отметил председатель Комитета по энергетике Государственной Думы, президент Российского газового общества Павел Завальный. Локомотивом прироста будет оставаться Китай, который в 2022 г. импортировал по «Силе Сибири-1» 15,5 млрд куб. м газа – к 2025 г. объем поставок должен увеличиться до 38 млрд куб. м. Новым каналом поставок будет и газопровод «Сахалин-Хабаровск-Восток» мощностью 10 млрд куб. м в год, сырьевой базой которого должно стать Южно-Киринское месторождение шельфа Охотского моря. Началу поставок будет предшествовать строительство трансграничного участка между газоизмерительной станцией в районе Дальнереченска и стартовой станции «Хулинь» в Китае. При этом в перспективе газопровод «Сахалин-Хабаровск-Владивосток» будет интегрирован с «Силой Сибири-1», что будет способствовать росту внутреннего спроса – наряду с газификацией дальневосточных регионов и развитием газомоторного транспорта.

Заместитель руководителя Аппарата Правительства РФ Илья Трунин остановился на законопроектах, которые должны способствовать развитию нефтегазовых и ненефтегазовых проектов на Дальнем Востоке. К числу таких законодательных инициатив Трунин отнес совершенствование преференциальных режимов в Арктике и на Дальнем Востоке (территории опережающего развития, свободный порт «Владивосток», Арктическая зона), где будут скорректированы правила предоставления земельных участков; поправки в закон о госгранице, который освободит российские круизные суда от соблюдения правил пограничного режима при заходе в дальневосточные порты; и создание международных территорий опережающего развития, где будет применяться как российское, так и зарубежное законодательство.

Сергей Меньшиков, член Правления, начальник Департамента ПАО «Газпром», рассказал об освоении запасов газа на шельфе Сахалина, где их объем составляет около 1 трлн куб. м. В регионе уже действует проект «Сахалин-2», в рамках которого был создан первый в России крупнотоннажный завод по производству сжиженного природного газа (СПГ). При этом «Газпром» реализует проект «Сахалин-3», который предполагает освоение Киринского и Южно-Киринского месторождений с помощью подводных комплексов газодобычи. ПАО «Газпром» будет использовать для этой цели оборудование, в создании которого участвуют свыше 200 российских предприятий.

Роман Дашков, главный исполнительный директор ООО «Сахалинская Энергия», остановился на перспективах развития мирового рынка газа. «Основным драйвером развития мирового рынка станет СПГ. На сегодняшний день сжиженный природный газ остается ключевым инструментов диверсификации экспорта газа для любой страны», – отметил Дашков. По его словам, к сегодняшнему дню в мире действуют порядка 76 заводов по производству СПГ общей мощностью 472 млн т в год. При этом в ряде стран существуют грандиозные планы наращивания СПГ-мощностей. Так, за период с 2023 по 2032 год в мире запланирован ввод проектов по производству СПГ общей мощностью более 700 млн тонн в год. Одновременно с этим СПГ-флот, насчитывающий сегодня около 720 танкеров общим дедвейтом 47 млн т в СПГ- эквиваленте, к 2028 г. планирует расшириться за счет 295 судов общим дедвейтом 21 млн т.

«Конечно, все эти амбициозные планы, заложенные мировой СПГ индустрией, должны постоянно анализироваться по ходу их реализации исходя из текущих динамично меняющихся реалий. Это и есть вызов для нас в гонке за лидерство на сырьевом рынке. Мы объективно должны оценить наши возможности и желания. И работать, и бороться за свою долю в АТР», – подчеркнул Дашков.

Михаил Константинов, исполнительный вице-президент Газпромбанка, рассказал об инвестиционных приоритетах «Газпромбанка» на Сахалине. По его словам, общая стоимость проектов, реализуемых в регионе с участием «Газпромбанка», составляет 139,8 млрд руб., из них 82,3 млрд приходятся на инвестиции ГПБ. Этот показатель включает вложения в портовую, энергетическую и образовательную инфраструктуру, а также поддержку нефтегазового сервисного бизнеса.

Григорий Выгон, управляющий директор компании «Выгон Консалтинг», проанализировал перспективы расширения спроса на газ в России и за рубежом. По его оценке, к 2040 г. внутренний спрос на газ может увеличиться на 100 млрд куб. м в год, в том числе за счет газификации жилищного сектора, строительства газовых теплоэлектростанций (ТЭС) и ввода новых газохимических мощностей. Внешний спрос будет расти преимущественно за счет Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), однако прирост поставок будет во многом зависеть от развития танкерного флота и технологий в области крупнотоннажного производства СПГ.