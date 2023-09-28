Специалисты Славянского филиала «Россети Кубань» подключили к электрическим сетям компании новый универсальный спортивный комплекс в станице Петровской Славянского района общей площадью 1,3 тыс. кв. метров. Максимальная мощность энергопринимающих устройств объекта составила 60 кВт.

Для присоединения комплекса к электрическим сетям специалисты построили новую линию электропередачи 0,4 кВт протяженностью 60 метров, смонтировали электроустановку, а также произвели врезку линии в схему электроснабжения и выполнили подключение к подстанции 110 кВ «Петровская».

– Компания выполнила все взятые на себя обязательства по обеспечению качественного и надёжного электроснабжения универсального спортивного комплекса. Мы уделяем большое внимание подключению к электросетям компании не только бытовых потребителей, но и социально значимых объектов, – отметил начальник Славянского района электрических сетей Вячеслав Гаркуша.

Славянские электрические сети обеспечивают электроэнергией три муниципальных образования: Красноармейский, Славянский и Темрюкский районы Краснодарского края с общей численностью населения порядка 350 тыс. человек. В зоне ответственности филиала – 67 подстанций 35-110 кВ, в том числе 21 подстанция 110 кВ, 46 подстанций 35 кВ, одна подстанция 220 кВ и 2 085 трансформаторных подстанций. Общая установленная мощность – 1 634 МВА.