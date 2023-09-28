Филиал ПАО «Россети» – МЭС Сибири в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду выполнил капитальный ремонт двух линий электропередачи сверхвысокого напряжения в Омской области. Благодаря этому повышена надежность электроснабжения региона с населением 1,8 млн человек, а также обеспечена бесперебойная работа межгосударственного транзита между Россией и Казахстаном.

Линии электропередачи 500 кВ «Иртышская – ЕЭК» и «Таврическая – Иртышская» общей протяженностью 127,2 км проходят по степям юга Омской области, где регулярно фиксируются сильные ветры со скоростью более 15- 20 м/с. Чтобы обеспечить устойчивую работу ЛЭП при максимальных ветровых нагрузках, в ходе ремонта выполнена замена дистанционных распорок, служащих для удерживания проводов на расстоянии друг от друга и предотвращения их колебаний и вибрации.

Также энергетики МЭС Сибири отремонтировали фундаменты опор, заменили поврежденные участки грозотроса и отрегулировали разрядные рога – элементы грозовой защиты ЛЭП.

Линия электропередачи 500 кВ и «Иртышская – ЕЭК» связывает Ермаковский энергетический комплекс (Ермаковская ГРЭС), расположенный в Республике Казахстан, с крупным центром питания Омской области - подстанцией 500 кВ «Иртышская», которая обеспечивает электроснабжение Нововаршавского и Черлакского районов, а также Западно-Сибирской железной дороги. ЛЭП 500 кВ «Таврическая – Иртышская» обеспечивает перетоки электроэнергии между «Иртышской» и самым мощным энергообъектом региона - подстанцией 500 кВ «Таврическая».