В Аскизском районе Хакасии на перегоне Казановская-Биркчул открылось двухпутное движение поездов. Специалисты ОСК 1520 (входит в ГК 1520) построили здесь почти 25 км новых путей.



Менее чем за два года на участке возвели 8 железнодорожных мостов, выполнили монтаж и переустройство контактной сети более 30 километров. На станциях Казановская и Биркчул удлинили 8 путей до 1050 м для приёма тяжеловесных поездов. Общий объем земляных работ составил 425 тысяч кубометров грунта.



Специалисты Дивизиона ЖАТ 1520 оборудовали станции системой микропроцессорной централизации МПЦ-Е, а на перегоне внедрили систему сигнализации АЛСО-Е – она регулирует движение по сигналам локомотивных светофоров. Также здесь уложили 118 километров кабелей СЦБ и связи, смонтировали 26 стрелочных переводов производства компании ЭЛТЕЗА.



Теперь пропускная способность перегона увеличится втрое - поезда будут разъезжаться без остановки движения. Работы – часть программы развития участка Арышта-Междуреченск-Тайшет, который связывает Кузбасс с Дальним Востоком.