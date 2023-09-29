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Федор Опадчий: "Поддержание достаточной для развития экономики электрогенерации потребует до 5 ГВт новых вводов или глубокой модернизации ежегодно"

29 сентября 2023, 14:00 294 Время чтения ≈ 4 мин
Источник: АО "СО ЕЭС"
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28 сентября в Москве на ежегодной профессиональной конференции «Новая Россия – новая энергетика» Ассоциации «Совет производителей энергии» Председатель Правления Системного оператора Федор Опадчий предложил создать экспертную группу из членов Ассоциации и других участников отрасли для обсуждения всего разнообразия вариантов стратегического развития электроэнергетики.

Выступая на пленарном заседании, глава Системного оператора отметил, что в настоящее время специалисты Системного оператора уже приступили к разработке Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики на 2024–2042 гг.

«В генсхеме должна быть сформирована рациональная структура генерирующих мощностей, которая невозможна без ответа на вопрос о долгосрочных тенденциях изменения парка имеющихся теплоэлектростанций. Мне кажется, было бы правильно создать экспертную группу из членов Ассоциации и участников отрасли и попытаться разработать консенсус-сценарии по этому вопросу», – заявил Председатель Правления Системного оператора Федор Опадчий.

Глава Системного оператора отметил, что разработка генсхемы – стратегического документа 18-летнего планирования перспективного развития электроэнергетики – требует учесть ряд важных факторов, таких как необходимость вывода части генерирующего оборудования, построенного в 1960–1980-х годах и разработки для этого замещающих мероприятий, а также поиск наиболее эффективных инвестиционных механизмов для строительства новой генерации.

«С учетом старения парка имеющегося оборудования поддержание достаточной для развития экономики электрогенерации требует до 5 ГВт новых вводов либо глубокой модернизации ежегодно. Эти цифры складываются из необходимости обеспечивать перспективный рост потребления в среднем до 2% в год и постепенную замену генерации, построенной в 60–80-х годах прошлого века, поддерживать работоспособность которой становится неэффективным или невозможным», - отметил Федор Опадчий.

По словам Главы Системного оператора, часть потребности в новой генерации с точки зрения покрытия потребности в электроэнергии может быть закрыта за счет ВИЭ. Такие перспективы довольно хорошо прорисовываются в первую очередь на востоке страны. Так, из подтвержденной инвестиционными проектами до 2029 года потребности в ОЭС Востока в дополнительной генерации на уровне 1350 МВт примерно половину должна составить традиционная генерация, необходимая для компенсации прогнозного дефицита мощности, а по оставшейся могут быть рассмотрены технологически нейтральные способы покрытия прогнозного дефицита электроэнергии, в том числе с использованием ВИЭ – с соответствующим учетом их КИУМ.

Конференция «Новая Россия – новая энергетика» проводится в 14-й раз под эгидой Ассоциации «Совет производителей энергии и стратегических инвесторов электроэнергетики», объединяющей 18 генерирующих компаний. В этом году мероприятие было приурочено к 15-летию отраслевого объединения. В работе конференции приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти, Государственной Думы РФ, руководители крупнейших генерирующих и энергомашиностроительных компаний, а также ведущие отраслевые эксперты.

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Метки: СО ЕЭС, ФЕДОР ОПАДЧИЙ, СОВЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ, СПЭ, КОНФЕРЕНЦИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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