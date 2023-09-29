Председатель Правления АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий выступил с докладом на заседании Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (Федерального штаба), посвященном подготовке к прохождению отопительного сезона 2023–2024 годов в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).

Заседание состоялось 29 сентября в г. Минеральные Воды под руководством министра энергетики РФ Николая Шульгинова. В мероприятии участвовали руководители региональных штабов СКФО и электроэнергетических компаний, представители федеральных и региональных органов власти.

В ходе выступления Федор Опадчий проанализировал динамику потребления электроэнергии и мощности в Северо-Кавказском федеральном округе – энергосистемах, входящих в состав Объединенной энергосистемы Юга (ОЭС Юга) и расположенных на территории Ставропольского края, республик Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия – Алания и Чеченской республики.

По прогнозу Системного оператора, в предстоящий осенне-зимний период положительная динамика электропотребления прошлых лет сохранится: относительно показателей ОЗП 2022/2023 года потребление электроэнергии может вырасти на 5 % и достичь 17,2 млрд кВт∙ч. Максимальное потребление мощности в энергосистемах СКФО в ОЗП 2023/2024 г. ожидается на уровне 4928 МВт, что на 2,4 % больше исторического максимума, достигнутого в январе 2023 года.

За восемь месяцев с начала 2023 года наблюдался рост потребления электроэнергии предприятиями металлургии и транспортировки нефти, а также мелкомоторной нагрузкой, включая население. За январь – август 2023 года лидерами роста потребления электроэнергии стали энергосистемы Республики Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республики и Республики Северная Осетия – Алания с увеличением показателя по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 6,9 %, 4,2 % и 3,9 % соответственно.

Председатель Правления Системного оператора сообщил, что с начала года в СКФО введены в работу Кузьминская ВЭС мощностью 160 МВт, 1-я очередь Труновской ВЭС мощностью 60 МВт и Кисловодская ТЭЦ мощностью 6,1 МВт, выполнены реконструкция и ввод в работу двух подстанций 110 кВ, а также ОРУ 110 кВ на ГЭС-3 (Ставропольский край) с заменой трансформатора мощностью 125 МВА на два трансформатора по 80 МВА, введены в работу три новые линии электропередачи 110 кВ. До конца года планируется ввод 2-й очереди Труновской ВЭС мощностью 35 МВт, Горько-Балковской МГЭС мощностью 9 МВт и Просянской ГЭС мощностью 7 МВт.

Отдельной темой доклада стала работа энергосистемы Республики Дагестан минувшим летом – в период экстремально высоких температур. Федор Опадчий отметил, что в это время в энергосистеме неоднократно вводились ограничения потребителей из-за перегрузки трансформаторного оборудования. Пик пришелся на август, когда ограничения суммарно вводились в течение 20 дней, а максимальная величина единовременно отключенных потребителей достигала 45,1 МВт.

«Анализ сложившейся ситуации, проведенный Системным оператором совместно с ПАО «Россети», выявил необходимость проведения в энергосистеме реконструкции восьми подстанций 110 кВ с увеличением трансформаторной мощности и строительства четырех новых центров питания 110 кВ. В настоящее время наиболее важной задачей является уточнение мероприятий и параметров реконструкции либо нового строительства этих сетевых объектов – это важно успеть до утверждения Схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 2024–2029 годы, которая должна быть по законодательству утверждена до 1 декабря текущего года. Реализация этих планов зависит от источников финансирования, которые предстоит определить в дальнейшем», – подчеркнул глава Системного оператора Федор Опадчий.

Председатель Правления АО «СО ЕЭС» сообщил, что диспетчерские центры ОЭС Юга осуществляют подготовку к отопительному сезону 2023/2024 года в соответствии с планами. Все показатели готовности выполняются.