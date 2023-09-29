Сегодня на территории Краснопахорского района Москвы состоялась церемония закладки первого камня на месте строительства будущего Консолидированного сервисного центра обслуживания автотехники «КАМАЗ».

В мероприятии приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, его заместитель по вопросам транспорта Максим Ликсутов, генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин, директор по пассажирскому транспорту ПАО «КАМАЗ» Самат Саттаров и другие руководители. Сергей Когогин рассказал мэру Москвы о целях и задачах будущего Консолидированного сервисного центра КАМАЗа.

«Наша компания идет по пути развития. Мы нацелены на расширение линейки продукции, повышение эффективности предоставляемых услуг и всегда открыты новым возможностям. Строительство крупного сервисного центра – важный шаг в рамках нашего сотрудничества с Москвой. КАМАЗ предоставит своим ключевым клиентам качественное и, что важно в условиях мегаполиса, оперативное сервисное обслуживание поставляемой пассажирской техники. Мы рассчитываем, что это повысит эффективность транспортно-логистической инфраструктуры, будет способствовать оптимизации пассажирских перевозок и в целом ускорит развитие электротранспорта в Москве», – сказал Сергей Когогин.

Новый Консолидированный центр будет осуществлять весь спектр работ по капитальному ремонту и сервисному обслуживанию электробусов и пассажирских автобусов, а также транспортных средств на шасси «КАМАЗ». Центр обеспечит выполнение работ по капитальному ремонту и сервисному обслуживанию до 1,8 тыс. электробусов и 2,3 тыс. автобусов, до 1,5 тыс. единиц техники федеральных дорожных агентств и 13 тыс. ед. транспорта на базе шасси «КАМАЗ» государственных бюджетных учреждений.

На участке площадью около 14 гектаров разместятся корпус капремонта и ремонтная база для проведения капремонта электробусов «КАМАЗ» (две линии), производственно-складской корпус для хранения запчастей, а также корпус коммерческого ремонта СТО, который будет включать восемь постов техобслуживания, 24 поста ремонта ТС, четыре поста диагностики, 16 постов кузовного ремонта. Здесь будет круглосуточно проводиться коммерческий ремонт техники на шасси «КАМАЗ», а также техобслуживание парка пассажирского электротранспорта. Также предусмотрен пункт дегазации, основное назначение которого – обеспечение безопасности, экономичности и снижения воздействия на экологию при эксплуатации газобаллонных автомобилей, работающих на компримированном природном газе (КПГ).

Общая площадь объектов капитального строительства – около 40 тыс. кв. м. Их планируется ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2025 года.

Также будет построен административно-бытовой комплекс, совмещенный с учебным корпусом. Здесь новые сотрудники будут обучаться современным технологическим процессам ремонта и обслуживания городского пассажирского электротранспорта, а также регулярно повышать квалификацию.

Строительство Центра планируется за счет собственных средств КАМАЗа, общие инвестиции в проект составят до 6,5 млрд рублей на строительство и 800 млн рублей на оборудование.

Реализация этого масштабного проекта позволит продлить срок эксплуатации наземного пассажирского транспорта, снизить риски выхода из строя подвижного состава и повысить коэффициент технической готовности автобусных и электробусных парков. За счет этого будет увеличено количество единиц электробусов и автобусов «КАМАЗ» на маршрутах в Москве.

К слову, территория будущего центра расположена в непосредственной близости с первым в России и крупнейшим в Европе электробусным парком «Красная Пахра», где также обслуживаются электробусы «КАМАЗ». По предварительным оценкам, благодаря созданию нового Консолидированного центра в Красной Пахре в регионе появится более 500 дополнительных рабочих мест с достойной оплатой труда и социальными гарантиями правительства Москвы.