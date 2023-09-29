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Итоги заседания телекоммуникационной секции Ассоциации “Электрокабель”
Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» вошел в число финалистов конкурса «Лучшие практики наставничества», который организовала и провела администрация Орловской области. Мы заняли 2 место в номинации «Профессиональное развитие молодежи» с практикой «Вместе к успеху».
Конкурс прошел в рамках национального проекта «Производительность труда» и призван способствовать развитию наставничества на производствах. Ведь достижения в любой экономической сфере не появляются в одночасье. Для этого требуется долгая разноплановая подготовка и одним из ее элементов является обучение молодых кадров.
- Отрадно осознавать, что мы стали одним из флагманов наставничества в нашем регионе. – Говорит генеральный директор Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» Сергей Кутенев. – Надеемся, что наша деятельность плодотворно повлияла на выбор будущих профессий, ведь сегодня, когда санкционное давление усиливается, такие конкурсы и инициативы очень полезны и могут помочь молодым людям сделать правильный выбор в пользу перспективных профессий, стабильного заработка и общественного уважения.
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