Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» вошел в число финалистов конкурса «Лучшие практики наставничества», который организовала и провела администрация Орловской области. Мы заняли 2 место в номинации «Профессиональное развитие молодежи» с практикой «Вместе к успеху».

Конкурс прошел в рамках национального проекта «Производительность труда» и призван способствовать развитию наставничества на производствах. Ведь достижения в любой экономической сфере не появляются в одночасье. Для этого требуется долгая разноплановая подготовка и одним из ее элементов является обучение молодых кадров.