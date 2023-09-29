Начальник Службы информационной модели Системного оператора Николай Беляев на Российском энергетическом форуме в Уфе рассказал о том, как будет организован переход на новый формат обмена технологическими данными между Системным оператором и субъектами отрасли.

Николай Беляев выступил с докладом «Создание цифровых информационных моделей. Организация передачи в диспетчерские центры АО «СО ЕЭС» параметров и характеристик оборудования и ЛЭП в формате cimxml».

Он напомнил, что в соответствии с приказом Минэнерго РФ от 20 декабря 2022 № 1340 с 1 января 2024 года генерирующие и электросетевые компании должны предоставлять Системному оператору информацию о параметрах и характеристиках оборудования энергообъектов и ЛЭП в соответствии с серией ГОСТ Р 58651 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики» в формате cimxml.

Необходимый для этого инструментарий предоставляет запущенный Системным оператором в 2021 году специализированный «Портал обмена информационными моделями с субъектами электроэнергетики» (CIM-портал). Помимо передачи информации в диспетчерские центры посредством загрузки файлов cimxml, портал предусматривает также возможность передавать параметры и характеристики оборудования путем заполнения особых web-форм, позволяющих преобразовать передаваемую информацию в машиночитаемый формат cimxml.

На текущий момент с помощью CIM-портала информацию передают компании, ставшие участниками совместных с Системным оператором проектов по обмену данными информационных моделей в формате cimxml – ПАО «Россети», ПАО «РусГидро», концерн «Росэнергоатом», АО «СУЭНКО» и АО «Сетевая компания» (Татарстан). В целом в формате CIM передается информация о параметрах и характеристиках оборудования, расположенного на 73,3 % энергообъектов.

Передача в диспетчерские центры информации об остальных 26,7 % энергообъектах, ранее осуществлявшаяся на бумажных носителях, с 1 декабря будет происходить с использованием web-форм CIM-портала. Для оптимизации этого процесса Системный оператор предоставит субъектам электроэнергетики, планирующим передачу данных этим способом, доступ к предзаполненным на основании ранее поступившей от них информации веб-формам. В результате субъекты отрасли получат возможность актуализировать имеющиеся сведения и довнести отсутствующие значения параметров работы оборудования.

Кроме того, с помощью CIM-портала обеспечивается доступ субъектов отрасли к цифровым информационным моделям энергосистем, формируемым Системным оператором для целей перспективного планирования. В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30 декабря2022 года № 2557 формирование и актуализация цифровых информационных моделей также предусматривает возможность экспорта в формат cimxml.

Таким образом, целевая технология формирования информационных моделей энергосистем обеспечит единый сквозной процесс моделирования для всех субъектов информационного обмена на всех стадиях развития энергосистемы, повысит его эффективность и оптимизирует проектирование технических решений.

В заключение докладчик представил перспективные направления использования CIM в рамках информационного взаимодействия с электросетевыми компаниями в горизонте 5 – 10 лет. Среди них – обмен информацией о результатах замеров параметров электрического режима, параметрах устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики и перечнях объектов диспетчеризации.

О Российском энергетическом форуме

Российский энергетический форум (РЭФ) – ежегодный профессиональный форум по актуальным вопросам развития топливно-энергетического комплекса. Проходит при поддержке министерства энергетики РФ и министерство промышленности и торговли РФ. Среди участников мероприятия – руководители органов исполнительной и законодательной власти России, представители крупнейших энергокомпаний и профильных ассоциаций, ведущие эксперты отрасли.