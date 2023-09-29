Власти РФ в период с 2024 по 2026 год выделят 11 млрд рублей на повышение надежности электроснабжения Ингушетии, Чеченской Республики и Дагестана. Об этом сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в ходе выездного заседания правительственной комиссии по вопросам подготовки субъектов электроэнергетики Северо-Кавказского федерального округа к прохождению отопительного сезона 2023-2024 годов.

Министр напомнил, что программы повышения надежности разработаны, в том числе, по трем республикам: Ингушетии, Чеченской Республике и Дагестану.