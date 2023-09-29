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В РФ выделят 11 млрд рублей для повышения надежности электроснабжения СКФО

29 сентября 2023, 15:15 227 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ТАСС

Власти РФ в период с 2024 по 2026 год выделят 11 млрд рублей на повышение надежности электроснабжения Ингушетии, Чеченской Республики и Дагестана. Об этом сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в ходе выездного заседания правительственной комиссии по вопросам подготовки субъектов электроэнергетики Северо-Кавказского федерального округа к прохождению отопительного сезона 2023-2024 годов.

Министр напомнил, что программы повышения надежности разработаны, в том числе, по трем республикам: Ингушетии, Чеченской Республике и Дагестану.

"До конца года планируем выделение порядка 818 млн рублей из федерального бюджета на реализацию мероприятий в Чеченской Республике. Начиная с 2024 года по 2026 год также планируется выделение для всех трех регионов порядка 11 млрд рублей", - сказал он. 

 
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Метки: ИНВЕСТИЦИИ, ИНФРАСТРУКТУРА, СКФО
Отрасль: Электроэнергетика 

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