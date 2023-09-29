Минстрой Свердловской области утвердил планировку четвертой площадки особой экономической зоны "Титановая долина". Площадка будет расположена в Сысертском городском округе, на ней планируют создать крупный производственно-логистический центр, сообщили журналистам в департаменте информационной политики региона.

"Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области утвердило планировку территории перспективной площадки ОЭЗ "Титановая долина" в Сысертском городском округе, где планируется создать крупный производственно-логистический центр. На новой площадке площадью 122 га предполагается реализовать не менее пяти инвестиционных проектов", - говорится в сообщении.

Утвержденные проекты планировок перспективных площадок ОЭЗ необходимы для формирования итоговых заявок в Минэкономразвития РФ для получения ими преференциального статуса, отметили в департаменте. Начать реализацию проектов на новых территориях планируется в 2024 году.

На новых предприятиях будет создано более 1 тыс. рабочих мест.

"А реализация этих и подобных проектов будет способствовать развитию проекта "Сухой порт", призванного сделать Свердловскую область новыми "воротами на Восток". Таким образом, в регионе будут действовать уже четыре площадки, которые дают резидентам привилегии особой экономической зоны", - отметил замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

В августе 2022 года глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников во время визита в Екатеринбург поддержал расширение "Титановой долины". Расширить ОЭЗ намерены за счет новых площадок в Алапаевске и Сысертском городском округе.

"Титановая долина" - особая экономическая зона промышленно-производственного типа. Первая площадка - "Верхняя Салда" - получила статус на территории Верхнесалдинского городского округа в декабре 2010 года, она рассчитана на крупные производственные проекты. В августе 2018 года статус ОЭЗ получила вторая площадка - "Уктус", расположенная под Екатеринбургом. По состоянию на 1 мая 2023 года объем заявленных инвестиций резидентов составил 52,3 млрд рублей, осуществленных - 22,6 млрд рублей.